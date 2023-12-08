8 декабря
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Потребитель

Направлявшийся в Таиланд самолет задержали из-за обледенения

Самолет авиакомпании Red Wings задержали на несколько часов из-за обледенения, пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома»..

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Борт должен был выполнять рейс Екатеринбург — Пхукет. Задержка вылета составила семь часов, указывает Lenta.ru. Лайнер обрабатывали антиобледенительной жидкостью.

Ранее стало известно, при каких заболеваниях опасно летать на самолете.

Так вот, авиаперелеты не рекомендуются людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дело в том, что полеты связаны с перепадами давления, стрессом, изменением часового пояса.

В группе риска находятся также люди с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. Длительные перелеты могут нарушить венозный отток и спровоцировать острый тромбоз нижних конечностей. Не исключается даже отрыв тромба.

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