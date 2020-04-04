Народный вопрос. Что делать, если истекает срок водительских прав и паспорта, а ведомства не работают

В ряде европейских стран правительство приняло решение автоматически продлить действие всех документов на полгода. В России пока такого решения нет, и мы готовим такое обращение.

Мы советуем воспользоваться сайтом госуслуг и подать заявление о замене документов онлайн, сделав затем скриншот уведомления о получении вашего заявления в полиции.

Это нужно для подтверждения невозможности замены/продления не по вашей вине, — рассказал Павел Чиков.