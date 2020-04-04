Народный вопрос. Что делать, если истекает срок водительских прав и паспорта, а ведомства не работают

В ряде европейских стран правительство приняло решение автоматически продлить действие всех документов на полгода. В России пока такого решения нет, и мы готовим такое обращение.
Мы советуем воспользоваться сайтом госуслуг и подать заявление о замене документов онлайн, сделав затем скриншот уведомления о получении вашего заявления в полиции.
Это нужно для подтверждения невозможности замены/продления не по вашей вине, — рассказал Павел Чиков.
Оплату госпошлины также можно сделать онлайн. Для некоторых документов нужно получить медицинскую справку. По словам юриста, ограничения на сегодняшний день позволяют обращаться в медучреждения. Но не везде.
В некоторых регионах установлено ограничение на обращение за медицинской помощью (только экстренная). А плановый медосмотр водителей и владельцев оружия к экстренной помощи трудно отнести, добавил Чиков.
Кстати, если у вас нет учетной записи на портале госуслуг, можно пройти процедуру идентификации можно не выходя из дома через личный кабинет интернет-банка.
А накануне выходных, 3 апреля, в Госдуме предложили предложил автоматически продлить действие водительских удостоверений, у которых подошел срок замены, на период самоизоляции.
Ранее с таким же предложением в правительство России обратилась Федерация автовладельцев России (ФАР). Она предложила автоматически продлить на полгода действие водительских прав, у которых подошел срок замены, сообщили «Известия».