Народный вопрос. Что делать, если из-за двойника не дают кредит?

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «У моей родственницы есть двойник, из-за его долгов не дают кредит. Что делать?». Мы узнали — отвечаем.

По словам Сергея Беззубенко, адвоката «Сибирского центра медиации и права», случаи, когда у людей совпадают фамилия, имя и отчество — нередки. Поэтому для идентификации должников Федеральная служба судебных приставов использует не только ФИО, но и дату и место рождения.

Но если тезка-должник все-таки объявился, то для решения проблемы адвокат рекомендует:

— проверить наличие должника с вашим ФИО в «Банке данных исполнительных производств» (в поле «Территориальные органы» выберите значение «Все регионы», дату рождения не вводите);

— если в результатах поиска вы увидели своих «двойников» в вашем или других регионах, проверьте, внесены ли в отношении них дополнительные идентификаторы (дата и место рождения);

— если дата и место рождения не внесены, обратитесь в письменном виде в отдел судебных приставов (ОСП), который ведет производство по данному должнику (адрес ОСП, ФИО и телефон пристава-исполнителя тоже будут указаны в результатах поиска) с заявлением о том, что Вы являетесь полным тезкой должника. К заявлению приложите копию паспорта.

Кредит. Кошелек. СС0

Однако, если приставы не внесли никаких изменений после вашего заявления, придется обращаться с аналогичным требованием в суд.

Сергей Беззубенко,

адвокат:

И еще один совет. Когда обращаетесь в банк с заявлением на кредит, сразу сообщайте о наличии «двойника». Тогда специалисты банка будут проводить экспресс-проверку внимательнее. И, возможно, удастся избежать путаницы на этом этапе.

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