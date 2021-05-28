28 мая 10°C
﻿
Потребитель

Народный вопрос. Что делать, если соседи не травят тараканов?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Что делать, если соседи не травят тараканов? Эту проблему может как-то решить закон?». Мы узнали у юриста — рассказываем.

Уборка.
Уборка.
CC0

В чистоте и уюте

Разрешить этот «ползучий» конфликт может жилищный кодекс РФ. Согласно ему граждане свободны в установлении и реализации своих жилищных прав в силу договора и (или) иных предусмотренных жилищным законодательством оснований.

Осуществляя права и исполняя вытекающие из жилищных отношений обязанности, одни люди не должны нарушать права, свободы и законные интересы других.

Согласно ч. 4 ст. 17 ЖК РФ Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства.

Барнаульский юрист Андрей Сандаковский рассказывает, что человек обязан поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений общего пользования в многоквартирном доме (квартире), соблюдать чистоту и порядок в жилом помещении, подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других помещениях общего пользования, обеспечивать сохранность санитарно-технического и иного оборудования.

Суд. Решение суда.
Суд. Решение суда.
Pixabay.com

Если владелец допускает разведение в своем помещении тараканов, которые переползают в другие квартиры, — это является нарушением прав соседей.

Сначала сэс, а потом суд

Если правила нарушаются и в результате появляются тараканы или другие вредители, то можно обратиться в следующие органы с жалобой на нечистоплотных соседей:

  • прокуратура;
  • районная Администрация;
  • управляющая компания (с просьбой провести дезинсекцию в соседском жилье);
  • санитарно-эпидемиологическая служба.

Последних нужно вызвать на дом, чтобы провести осмотр квартиры соседей. Если в результате него предположения о насекомых подтвердятся, то жалоба будет доказательством для обращения в суд.

Дальше нужно писать иск с требованием провести принудительную дезинсекцию. Но суду надо представить доказательства, что источник появления тараканов — именно соседская квартира.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость