Народный вопрос. Что делать, если соседи не травят тараканов?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Что делать, если соседи не травят тараканов? Эту проблему может как-то решить закон?». Мы узнали у юриста — рассказываем.

В чистоте и уюте

Разрешить этот «ползучий» конфликт может жилищный кодекс РФ. Согласно ему граждане свободны в установлении и реализации своих жилищных прав в силу договора и (или) иных предусмотренных жилищным законодательством оснований.

Осуществляя права и исполняя вытекающие из жилищных отношений обязанности, одни люди не должны нарушать права, свободы и законные интересы других.

Согласно ч. 4 ст. 17 ЖК РФ Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства.

Барнаульский юрист Андрей Сандаковский рассказывает, что человек обязан поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений общего пользования в многоквартирном доме (квартире), соблюдать чистоту и порядок в жилом помещении, подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других помещениях общего пользования, обеспечивать сохранность санитарно-технического и иного оборудования.

Суд. Решение суда. Pixabay.com

Если владелец допускает разведение в своем помещении тараканов, которые переползают в другие квартиры, — это является нарушением прав соседей.

Сначала сэс , а потом суд

Если правила нарушаются и в результате появляются тараканы или другие вредители, то можно обратиться в следующие органы с жалобой на нечистоплотных соседей:

прокуратура;

районная Администрация;

управляющая компания ( с просьбой провести дезинсекцию в соседском жилье);

с просьбой провести дезинсекцию в соседском жилье); санитарно-эпидемиологическая служба.

Последних нужно вызвать на дом, чтобы провести осмотр квартиры соседей. Если в результате него предположения о насекомых подтвердятся, то жалоба будет доказательством для обращения в суд.

Дальше нужно писать иск с требованием провести принудительную дезинсекцию. Но суду надо представить доказательства, что источник появления тараканов — именно соседская квартира.