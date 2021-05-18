Народный вопрос. Что делать, если у ребенка нет документов о гражданстве?

Не только паспорт
Ребенком в РФ считается человек, которому еще нет 18 лет. Об этом говорит закон «О гражданстве Российской Федерации». Документом, удостоверяющим гражданство, является паспорт гражданина или иной основной документ, содержащие указание на гражданство лица. А именно:
- дипломатический паспорт;
- служебным паспорт;
- удостоверение личности (военный билет) военнослужащего с вкладышем, свидетельствующим о наличии гражданства;
- свидетельство о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве обоих родителей или одного из них;
- свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве, проставленной должностным лицом полномочного органа.
Таким образом, ребенку для подтверждения гражданства РФ необходимо иметь паспорт (с 14 лет) или свидетельство о рождении. Барнаульский юрист Андрей Сандаковский советует читателю обратиться в ЗАГС за дубликатом свидетельства о рождении.
В суд или в ЗАГС
Если свидетельство никогда не выдавалось, то важно понимать следующее.
Согласно пункта 6 ст. 16 Федерального закона
Андрей Сандаковский,
юрист:
Закон об актах гражданского состояния предусматривает, что необходимо делать, если ребенку уже исполнился 1 год и более, а факт его рождения так и не был зарегистрирован.
Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, при наличии документа установленной формы о рождении, выданного медицинской организацией, производится по заявлению родителей (одного из родителей) или иных заинтересованных лиц, а также по заявлению самого ребенка, достигшего совершеннолетия.
При отсутствии документа государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, производится на основании решения суда об установлении факта рождения.
Поэтому читателю в зависимости от его ситуации следует обращаться в ЗАГС (если есть документы о рождении от медицинской организации) или в суд (если нет никаких документов).
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