Народный вопрос. Как начисляются декретные?

«Декретные» — это выплаты, связанные с социальным обеспечением. Они регулируются специальными законами. А именно: Федеральным законом № 255 и Положением № 375.

Юрист «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко рассказал, как рассчитать декретные деньги.

Алгоритм расчета Определить расчетный период. Он равен двум годам , предшествующим году , в котором у сотрудницы наступил отпуск по беременности и родам. При расчете учитывается фактическое количество дней в периоде , то есть в високосном году 366 дней , в обычном — 365.

предшествующим году в котором у сотрудницы наступил отпуск по беременности и родам. При расчете учитывается фактическое количество дней в периоде то есть в високосном году 366 дней в обычном — 365. Определить заработок , исходя из которого будут рассчитаны декретные. В сумму включаются все выплаты и вознаграждения в пользу работника , выплаченные в расчетном периоде , на которые начислялись страховые взносы в ФСС России на обязательное социальное страхование.

исходя из которого будут рассчитаны декретные. В сумму включаются все выплаты и вознаграждения в пользу работника выплаченные в расчетном периоде на которые начислялись страховые взносы в ФСС России на обязательное социальное страхование. Определить средний дневной заработок для расчета пособия. Он определяется путем деления суммы заработка застрахованного лица за два предшествующих календарных года до начала отпуска по беременности и родам ( с учетом ограничения его максимального годового размера) на число календарных дней в расчетном периоде.

с учетом ограничения его максимального годового размера) на число календарных дней в расчетном периоде. Размер пособия определяется путем умножения среднедневного заработка на число календарных дней , приходящихся на период декрета.

Младенец. unsplash.com

Важное замечание

Сергей Беззубенко,

адвокат «Сибирского центра медиации и права»:

При расчете пособия по беременности и родам среднедневной заработок не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов за два календарных года, предшествующих году наступления декретного отпуска.

Факт В 2021 году максимальный размер среднедневного заработка для пособия по беременности и родам составляет: (865 000 руб. + 912 000 руб.) / 730 = 2 434,25 руб.

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