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Народный вопрос. Как начисляются декретные?

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «Как начисляются декретные?» Мы узнали — отвечаем.

Беременность
Беременность
CCO

«Декретные» — это выплаты, связанные с социальным обеспечением. Они регулируются специальными законами. А именно: Федеральным законом № 255 и Положением № 375.

Юрист «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко рассказал, как рассчитать декретные деньги.

Алгоритм расчета

  • Определить расчетный период. Он равен двум годам, предшествующим году, в котором у сотрудницы наступил отпуск по беременности и родам. При расчете учитывается фактическое количество дней в периоде, то есть в високосном году 366 дней, в обычном — 365.
  • Определить заработок, исходя из которого будут рассчитаны декретные. В сумму включаются все выплаты и вознаграждения в пользу работника, выплаченные в расчетном периоде, на которые начислялись страховые взносы в ФСС России на обязательное социальное страхование.
  • Определить средний дневной заработок для расчета пособия. Он определяется путем деления суммы заработка застрахованного лица за два предшествующих календарных года до начала отпуска по беременности и родам (с учетом ограничения его максимального годового размера) на число календарных дней в расчетном периоде.
  • Размер пособия определяется путем умножения среднедневного заработка на число календарных дней, приходящихся на период декрета.
Младенец.
Младенец.
unsplash.com

Важное замечание

Сергей Беззубенко,
адвокат «Сибирского центра медиации и права»:

При расчете пособия по беременности и родам среднедневной заработок не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов за два календарных года, предшествующих году наступления декретного отпуска.

Факт

В 2021 году максимальный размер среднедневного заработка для пособия по беременности и родам составляет: (865 000 руб. + 912 000 руб.) / 730 = 2 434,25 руб.

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