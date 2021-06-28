Народный вопрос. Как признать незаконной электронную подпись?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Как признать незаконной электронную подпись?» Мы узнали у юриста — рассказываем.

Что такое электронная подпись

Электронная подпись — уникальная цифровая информация в виде комбинации символов. С помощью этой информации можно узнать, кто именно подписал документ.

Барнаульский юрист Андрей Сандаковский рассказывает: «Согласно статье 6 федерального закона „Об электронной подписи“, информация в электронной форме, подписанная электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным бумажному, подписанному собственноручно».

Поэтому если документ подписан электронной подписью, то предполагается, что подпись поставил именно тот, кому она принадлежит.

Бывают ситуации, когда человек утверждает, что не подписывал этот документ (подпись украли, ей воспользовался коллега по работе без разрешения и т.д.).

Кто в ответе за незаконную выдачу и использование

Однако ответственность должен нести владелец подписи, не обеспечивший ее сохранность.

Электронная подпись. СС0

Если же подпись в принципе изготовлена без ведома человека и он не знает о ее существовании, то она является незаконной/недействительной. В таком случае ответственность ложится на удостоверяющий центр, который изготовил спорную подпись.

Справка Удостоверяющий центр — это юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей.

Организация несет несет гражданско-правовую, административную и (или) уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Андрей Сандаковский,

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