Народный вопрос. Как узнать получит ли сирота жилье?

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «Как можно узнать включен ли ребенок в список детей сирот (оставшихся без попечения родителей), которые подлежат обеспечению жилых помещений, если почти два года минстройтранс Алтайского края не дает ответа?» Мы разобрались — рассказываем.

Почему могут не отвечать

В Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» предусмотрено, что письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Однако предусмотрены случаи, когда государственный орган может не отвечать на обращение:

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина , направившего обращение , или почтовый адрес , по которому должен быть направлен ответ;

направившего обращение или почтовый адрес по которому должен быть направлен ответ; если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения , угрозы жизни , здоровью и имуществу должностного лица , а также членов его семьи;

угрозы жизни здоровью и имуществу должностного лица а также членов его семьи; если текст письменного обращения не поддается прочтению;

если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения , заявления или жалобы;

заявления или жалобы; если в письменном обращении гражданина содержится вопрос , на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями;

на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями; если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений , составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Во всех остальных случаях обязаны ответить. Нарушение прав можно обжаловать в суде с помощью административного искового заявления об оспаривании бездействия государственного органа.

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Простой выход

«С учетом сложностей, установленными Кодексом административного судопроизводства РФ для подачи и рассмотрения таких заявлений, скорее всего, без юриста не обойтись» — считает юрист «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко.

Но есть, по мнению эксперта, и более простой путь — обратиться в Региональное жилищное управление. Учреждение формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В том числе тех, кто подлежит обеспечению жильем. Подать обращение можно на сайте, заполнив специальную форму.

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