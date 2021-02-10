Народный вопрос. Как узнать получит ли сирота жилье?

Почему могут не отвечать
В Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» предусмотрено, что письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
Однако предусмотрены случаи, когда государственный орган может не отвечать на обращение:
- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- если текст письменного обращения не поддается прочтению;
- если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы;
- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями;
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Во всех остальных случаях обязаны ответить. Нарушение прав можно обжаловать в суде с помощью административного искового заявления об оспаривании бездействия государственного органа.
Простой выход
«С учетом сложностей, установленными Кодексом административного судопроизводства РФ для подачи и рассмотрения таких заявлений, скорее всего, без юриста не обойтись» — считает юрист «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко.
Но есть, по мнению эксперта, и более простой путь — обратиться в Региональное жилищное управление. Учреждение формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В том числе тех, кто подлежит обеспечению жильем. Подать обращение можно на сайте, заполнив специальную форму.
Свое обращение в рубрику «Народный вопрос» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.