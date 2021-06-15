Народный вопрос. Как выплачиваются пособия на детей до трех лет?

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «Здравствуйте. Проживаем мы в Первомайском р-не Алтайского края, п. Новый. Относимся к администрации Новоалтайска. У моей дочери пятеро детей, двое — до трех лет. Соцзащита выплачивает пособие до трех лет только на одного ребенка. Правильно ли это?». Мы разобрались — рассказываем.

Какие законы регламентируют выплату

Барнаульский юрист Андрей Сандаковский объясняет, что Указом Президента РФ от 30.05.1994 «О повышении размера компенсационных выплат отдельным категориям граждан» было установлено, что матерям (или другим родственникам, осуществляющим уход за ребенком) находящимся в декрете, выплачивается ежемесячная компенсационная выплата в размере 50% МРОТ.

В 2001 г. в Указ были внесены изменения и размер ежемесячной выплаты составил 50 рублей. Если в местности установлены районные коэффициенты к заработной плате, то и размер выплаты определяется с учетом районных коэффициентов.

Далее, Указом Президента РФ от 25.11.2019 № 570 предыдущий документ был признан утратившим силу. Это значит, что пособие на детей младше трех лет отменяется.

Однако было предусмотрено, что граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, родившимся до вступления в силу Указа Президента РФ от 25.11.2019 № 570, сохраняют право на получение ежемесячных компенсационных выплат до окончания установленных периодов выплаты. Этот Указ от 25.11.2019 № 570 вступил в силу 01.01.2020 г.

Поэтому можно предположить, что у дочери читательницы один из детей родился до этой даты. Таким образом, за ним сохранилось право на выплату. А на ребенка, который родился после 01.01.2020 это пособие уже не предусмотрено.

Дети. Ребенок. unsplash.com

Размеры и периоды

Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» установлено право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. На третьего и последующий детей действие данного закона не распространяется.

Право на получение выплаты имеют лишь те семьи, в которых ребенок родился начиная с 01.01.2018 г. и среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимуму, установленную в регионе РФ.

Размер выплаты — в размере прожиточного минимума для детей.

Период выплаты — со дня рождения ребенка и до достижениям трех лет (при этом по достижении 1 года и 2 лет надо подавать новые заявления для подтверждения права на выплату).