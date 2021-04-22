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Народный вопрос. Как возбудить дело о банкротстве?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Скажите, является ли основанием для возбуждения дела о банкротстве контрагента должника факт неисполнения определения суда о возврате в конкурсную массу имущества, переданного должником по преференциальной сделке?» Мы узнали — отвечаем.

Банкротство.
Банкротство.
СС0

Как оспорить

Неисполнение решения суда о возврате в конкурсную массу имущества, переданного должником по преференциальной сделке, является основанием для возбуждения дела о банкротстве. Барнаульский юрист Андрей Сандаковский объясняет, что такой вывод можно сделать на основании следующих законов РФ.

В пункта 2 статьи 4 Закона о банкротстве указано, что должно учитываться для определения наличия признаков банкротства должника. Правовая позиция, касающаяся применения пункта 2 статьи 4 Закона о банкротстве, изложена в пункте 12 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1.

Справка

Преференциальная сделка — сделка с предпочтением, направленная на то, чтобы одному из кредиторов было оказано предпочтение перед другими.

Во втором абзаце пункта 2 статьи 4 Закона о банкротстве применительно к денежным обязательствам законодателем употреблено словосочетание «в том числе». Значит перечень денежных обязательств, на основании которых допускается возбуждение дела о банкротстве, не является исчерпывающим; исключения должны быть предусмотрены законом.

Банкротство.
Банкротство.
СС0

Кто и за что

Законные основания для оспаривания сделок:

  • Подозрительные сделки: с целью причинить вред имущественным правам кредиторов или с неравноценным встречным предоставлением.
  • Преференциальные сделки которые совершены с предпочтением в отношении одного из кредиторов.

Оспорить сделки должника-банкрота могут только:

  • Арбитражный управляющий (может обратиться с таким заявлением по собственной инициативе или по решению собрания кредиторов).
  • Мажоритарные кредиторы (10% требований в реестре кредиторов).
  • Миноритарные кредиторы (получают право на оспаривание в двух случаях: если обжаловали бездействия управляющего или объединились с другими кредиторами).

При этом, сторона обязательства не вправе требовать по суду от другой стороны исполнения, не предоставив причитающегося с нее. А кредитор несостоятельного должника приобретет восстановленное требование к этому должнику только после возврата в конкурсную массу полученного с предпочтением.

Андрей Сандаковский,
юрист:

Принудительное исполнение судебного решения о возврате в конкурсную массу имущества, переданного должником по преференциальной сделке, допускается как в общем порядке — в процедуре исполнительного производства, так и путем возбуждения дела о банкротстве контрагента должника.

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