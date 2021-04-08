Народный вопрос. Какое наказание грозит за взятку

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Какая ответственность ждет организацию в случаях незаконного предложения или обещания вознаграждения от имени юридического лица без указания конкретной суммы?» Мы узнали — рассказываем.

Дал и взял

Статья 19.28. Кодекса об административных нарушениях РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» гласит, что нелегальное предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица денег, ценных бумаг или иного имущества влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы обещанных средств.

При этом штраф должен составлять не менее 1 млн рублей с конфискацией ценных бумаг и т.п. Если же сумма вознаграждения подпадает под понятие «крупный размер» (более 1 млн рублей), то минимальный штраф составит 20 млн рублей. За «особо крупный размер» (более 20 млн рублей) придется заплатить не менее 100 млн рублей.

Однако статья направлена исключительно против нелегальных действий юридических лиц. Но действия по передаче взяток и подкупов выполняют живые люди.

Их привлекают к ответственности по статьям 204, 204.1, 204.2, 290, 291 УК РФ. Обычно административное дело по ст. 19.28 КоАП РФ возбуждается в отношении юридического лица уже при наличии уголовного дела, направленного на физлицо.

Но есть исключения, когда ответственности можно избежать.

Взятка. Арест. Pixabay.com

Андрей Сандаковский,

юрист: Надо помнить, что виновник освобождается от административной ответственности, если способствовал выявлению правонарушения, проведению расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления.

Как наказать

Также барнаульский эксперт рассказывает, какие факты нужно доказать, чтобы привлечь к ответственности нарушителя:

— наличие факта передачи, предложения или обещания денег, имущества, прав или оказания услуг должностному лицу,

— действовало ли совершающее правонарушение лицо от имени или в интересах представляемого им юридического лица;

— надеялось ли юридическое лицо на то, что должностное лицо, которому обещано вознаграждение, совершит какое-либо действие или бездействие.

Также законом разграничены понятия «предложение» и «обещание» вознаграждения.

Деньги. СС0

Андрей Сандаковский,

юрист:

Под предложением денежного вознаграждения следует понимать выраженное в любой форме и любыми средствами сообщение физического лица, действующего от имени или в интересах юридического лица, о возможной передаче денежного вознаграждения, оказании услуг или предоставлении прав должностному лицу незамедлительно или в будущем. Обещанием денежного вознаграждения, услуг, прав следует признавать добровольное обязательство.

Таким образом, на вопрос читателя можно дать следующий ответ: при незаконном предложении вознаграждения сумма штрафа составит не менее 1 млн рублей.