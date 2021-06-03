3 июня 26°C
﻿
Потребитель

Народный вопрос. Кому может быть предоставлено временное убежище?

В редакцию altapress.ru обратились с вопросом: «Кому и на каких основаниях могут предоставить временное убежище?» Мы узнали у юриста — отвечаем.

Справки, документы
Справки, документы
СС0

Кому могут предоставить

Согласно статьи 12 Федерального закона РФ «О беженцах» временное убежище может быть предоставлено иностранному гражданину или лицу без гражданства в порядке, определяемом правительством Российской Федерации. В настоящее время действует «Порядок предоставления временного убежища на территории РФ», утвержденный постановлением правительства.

Справка

Временное убежище — это возможность иностранного гражданина или лица без гражданства временно пребывать на территории Российской Федерации.

Важно отметить, что заявление с просьбой о предоставлении возможности временно пребывать на территории России не может быть подано в форме электронного документа. Если документ будет предоставлен в электронном виде, это будет одним из оснований для отказа.

Барнаульский юрист Андрей Сандаковский рассказывает, что есть еще одна ситуация, при которой в убежище могут отказать.

Андрей Сандаковский,
юрист:

Отказать могут также в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства не имеет оснований для признания беженцем по обстоятельствам, предусмотренным Федеральным законом «О беженцах». Однако из гуманных побуждений человек не могут быть выдворен (депортированы) за пределы территории Российской Федерации.

Свидетельство о предоставлении временного убежища.
Свидетельство о предоставлении временного убежища.
Анна Зайкова

Человеку, получившему временное убежище и прошедшему обязательное медицинское обследование, выдается специальное свидетельство. Это документ удостоверяет личность и подтверждает право на пребывание на территории России.

Лицо, получившее временное убежище, не может быть возвращено против его воли на территорию своего прежнего места жительства.

За что могут лишить

Существуют основания и для утраты временного убежища. А именно:

  • в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для предоставления ему временного убежища;
  • при приобретении гражданства Российской Федерации или гражданства другого иностранного государства;
  • при выезде к месту жительства за пределы территории Российской Федерации.
Подписание документов.
Подписание документов.
Pixabay.com

Лишить человека временного убежища могут если он:

  • осужден по вступившему в силу приговору суда за совершение преступления на территории РФ;
  • сообщил заведомо ложные сведения, либо предъявило фальшивые документы, послужившие основанием для предоставления данному лицу временного убежища, либо допустило иное нарушение положений ФЗ;
  • привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ. А также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Лицо, утратившее временное убежище или лишенное временного убежища и не имеющее законных оснований для пребывания на территории РФ, обязано в течение месяца покинуть территорию России.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость