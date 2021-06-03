Народный вопрос. Кому может быть предоставлено временное убежище?

В редакцию altapress.ru обратились с вопросом: «Кому и на каких основаниях могут предоставить временное убежище?» Мы узнали у юриста — отвечаем.

Кому могут предоставить

Согласно статьи 12 Федерального закона РФ «О беженцах» временное убежище может быть предоставлено иностранному гражданину или лицу без гражданства в порядке, определяемом правительством Российской Федерации. В настоящее время действует «Порядок предоставления временного убежища на территории РФ», утвержденный постановлением правительства.

Справка Временное убежище — это возможность иностранного гражданина или лица без гражданства временно пребывать на территории Российской Федерации.

Важно отметить, что заявление с просьбой о предоставлении возможности временно пребывать на территории России не может быть подано в форме электронного документа. Если документ будет предоставлен в электронном виде, это будет одним из оснований для отказа.

Барнаульский юрист Андрей Сандаковский рассказывает, что есть еще одна ситуация, при которой в убежище могут отказать.

Андрей Сандаковский,

юрист:

Отказать могут также в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства не имеет оснований для признания беженцем по обстоятельствам, предусмотренным Федеральным законом «О беженцах». Однако из гуманных побуждений человек не могут быть выдворен (депортированы) за пределы территории Российской Федерации.

Свидетельство о предоставлении временного убежища. Анна Зайкова

Человеку, получившему временное убежище и прошедшему обязательное медицинское обследование, выдается специальное свидетельство. Это документ удостоверяет личность и подтверждает право на пребывание на территории России.

Лицо, получившее временное убежище, не может быть возвращено против его воли на территорию своего прежнего места жительства.

За что могут лишить

Существуют основания и для утраты временного убежища. А именно:

в связи с устранением обстоятельств , послуживших основанием для предоставления ему временного убежища;

послуживших основанием для предоставления ему временного убежища; при приобретении гражданства Российской Федерации или гражданства другого иностранного государства;

при выезде к месту жительства за пределы территории Российской Федерации.

Подписание документов. Pixabay.com

Лишить человека временного убежища могут если он:

осужден по вступившему в силу приговору суда за совершение преступления на территории РФ;

сообщил заведомо ложные сведения , либо предъявило фальшивые документы , послужившие основанием для предоставления данному лицу временного убежища , либо допустило иное нарушение положений ФЗ;

либо предъявило фальшивые документы послужившие основанием для предоставления данному лицу временного убежища либо допустило иное нарушение положений ФЗ; привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения , связанного с незаконным оборотом наркотических средств , психотропных веществ. А также растений , содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Лицо, утратившее временное убежище или лишенное временного убежища и не имеющее законных оснований для пребывания на территории РФ, обязано в течение месяца покинуть территорию России.