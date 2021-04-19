Народный вопрос. Может ли частная организация перекрыть въезд на дорогу

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с историей: «Живу в Авиаторе. В полях между Авиатором и Октябрьским есть пара озёр, куда часто езжу на великах, на машине. Последние годы дорогу стали перекрывать — делать отвалы, заваливать ветками. Сторож пруда Авиатор говорит, что это делает сельхоз кооператив „Декоративные культуры“. Вроде как земля им принадлежит. Приходится ездить вокруг поселка. Законно ли это?» Мы узнали у юриста — рассказываем.

Что говорит закон

Барнаульский юрист Андрей Сандаковский отвечает: «Если предположить, что ООО „Декоративные культуры“ является собственником земельного участка, через который читательница привыкла ездить на отдых, то для ответа следует обратиться к действующему законодательству, регулирующему права собственников земли».

Согласно статье 40 Земельного кодекса РФ собственник земельного участка имеет право, в числе прочих, возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением всех требований.

Также статья 43 того же кодекса гласит, что физические и юридические лица реализуют свои права на земельные участки по своему усмотрению, если иное не установлено законодательством РФ.

Нет проезда. Госавтоинспекция Алтайского края

Как быть

Андрей Сандаковский,

юрист:

Владелец земельного участка может делать все по его усмотрению, что не запрещено законом, в том числе и ограничивать проезд и проход иных лиц через его собственность. Но это он должен делать с соблюдением градостроительных норм и правил, действующих СниПов и правил противопожарной безопасности.

Таким образом, если читательница считает, что собственник земли действует нелегально, ущемляя чужие права, то она может обратиться с соответствующими заявлениями как к самому собственнику участка, так и в надзорные органы. Например, в прокуратуру.

Эксперт отмечает, что есть еще один вариант решения вопроса — через суд. Но для этого нужно предоставить доказательства того, что иного пути к озерам нет. И обосновать необходимость проезда к ним.

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