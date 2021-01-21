Народный вопрос. Можно ли заключить брачный договор до свадьбы?

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что брачный договор можно заключить до регистрации брака. Но документ вступит в силу только после нее.
Что прописывают в брачном договоре
Брачным договором можно изменить режим совместной собственности на имущество. Например, установить режим долевой или раздельной собственности, можно для разного вида имущества предусмотреть разный режим и т.д.
С помощью брачного договора также можно установить:
— свои права и обязанности по взаимному содержанию;
— способы участия в доходах друг друга;
— порядок несения каждым из супругов семейных расходов;
— имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака.
Еще в брачный договор можно включить любые положения, касающиеся имущественных отношений супругов.
Что нельзя включить в брачный договор
В то же время документ не может:
— ограничивать правоспособность или дееспособность супругов;
— ограничивать их право на обращение в суд за защитой;
— регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей;
— ограничивать право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания;
— содержать другие условия, которые противоречат семейному законодательству.
Сергей Беззубенко,
адвокат «Сибирского центра медиации и права»:
Если брачный договор супруги не заключали, то на их имущество распространяется общее правило: все имущество, приобретенное в браке, будет находится в общей совместной собственности.
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