Народный вопрос. Можно ли заключить брачный договор до свадьбы?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Можно ли заключить брачный договор до свадьбы?» Мы узнали — рассказываем.

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что брачный договор можно заключить до регистрации брака. Но документ вступит в силу только после нее.

Что прописывают в брачном договоре

Брачным договором можно изменить режим совместной собственности на имущество. Например, установить режим долевой или раздельной собственности, можно для разного вида имущества предусмотреть разный режим и т.д.

С помощью брачного договора также можно установить:

— свои права и обязанности по взаимному содержанию;

— способы участия в доходах друг друга;

— порядок несения каждым из супругов семейных расходов;

— имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака.

Еще в брачный договор можно включить любые положения, касающиеся имущественных отношений супругов.

Брак.

Что нельзя включить в брачный договор

В то же время документ не может:

— ограничивать правоспособность или дееспособность супругов;

— ограничивать их право на обращение в суд за защитой;

— регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей;

— ограничивать право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания;

— содержать другие условия, которые противоречат семейному законодательству.

Свадьба CCO

Сергей Беззубенко,

адвокат «Сибирского центра медиации и права»:

Если брачный договор супруги не заключали, то на их имущество распространяется общее правило: все имущество, приобретенное в браке, будет находится в общей совместной собственности.

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