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Потребитель

Народный вопрос. Почему не дают кредит и что делать в такой ситуации?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Что делать, если кредитная история хорошая и нужны деньги, но в банке отказывают? Какие могут быть причины?». Мы проконсультировались с юристом — отвечаем.

Деньги, прибыль, кредит.
Деньги, прибыль, кредит.
СС0

Без принуждения

Барнаульский юрист Андрей Сандаковский объясняет: «Кредитный договор не является публичным, поэтому банк не обязан заключать его с заемщиком». Этот вывод следует из законодательства РФ.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законодательством или добровольно принятым обязательством.

Также важно пояснить, что публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Однако в случае отказа, человек имеет право обратиться в суд с требованием о понуждении. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда.

Кредит без отказа, платежи без задержки
Кредит без отказа, платежи без задержки
CC0

Правила отказов

Однако закон предусматривает, что по результатам рассмотрения заявления заемщика кредитор может отказать в заключении договора потребительского кредита (займа) без объяснения причин. Если федеральными законами не предусмотрена обязанность кредитора мотивировать отказ.

Поэтому никаким законным способом банк нельзя заставить дать кредит. Что касается причин для отказа в выдаче кредита, то их может быть множество. К примеру:

  • Плохая кредитная история;
  • банкротство заемщика;
  • недостоверные сведения, предоставленные заемщиком;
  • несоответствие заемщика требованиям банка;
  • низкая платежеспособность;
  • действующие непогашенные кредиты;
  • отсутствие официального заработка;
  • небольшой трудовой стаж;
  • отсутствие военного билета (для мужчин).
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