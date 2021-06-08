«Наша задача сделать так, чтобы барнаульцы не почувствовали даже малейших проблем с теплом»

Традиционный отчет компании « СГК » о прошедшем и предстоящем зимних отопительных периодах получил название «365 теплых дней». Это главная цель, к которой в рамках концессионного соглашения стремятся энергетики. Директор теплосетвого подразделения компании Александр Гросс рассказал журналистам, что еще необходимо сделать для достижения цели, а депутаты и общественники внесли в ходе отчета свои конструктивные предложения.

Система выдержала зимнюю нагрузку

Если помните, прошедшая зима была затяжной и достаточно холодной. В зимние месяцы были достаточно сильные морозы, а по весне снег и лед почти до середины апреля никак не могли растаять. В среднем температура в этот отопительный период примерно на 2,3 градуса оказалась холоднее, чем в предыдущий год. В связи с этим и сам сезон теплоснабжения в Барнауле растянулся на 232 дня.

Погода повлияла на интенсивность работы теплоэнергетиков. Зачастую им приходилось трудиться при максимальной нагрузке, так как порывов стало больше. Всего бригады «СГК» устранили за зиму 468 коммунальных аварий, что примерно на 40% больше, чем годом ранее. Скорость ремонтных работ при этом была такой, что в подавляющем большинстве случаев жители Барнаула не успели почувствовать снижение температуры в теплоносителях.

Александр Гросс. Дмитрий Лямзин

Александр Гросс привел важный, по его мнению, критерий оценки эффективности работы «СГК» в прошедший период. По подсчетам компании, в прошедшую зиму в зону отключений на какое-то время попали 253 тыс. барнаульцев, что на 10% меньше, чем было годом ранее.

Снижение связано с двумя факторами. Первый — продолжение ремонтной кампании по замене теплосетевых магистралей. На них в прошлую зиму аварий стало в четыре раза меньше, если сравнивать с зимним отопительным периодом 2016−2017 годов.

Во-вторых, большую пользу принес новый сервис «СГК" — интерактивная теплосетевая карта. С ее помощью граждане могли оперативно доносить информацию о порывах или снижении температуры. А энергетики в свою очередь более быстро реагировали на эти инциденты. Благодаря в том числе и интерактивной карте снизилось количество времени, потраченное на ликвидацию одной аварии — оно составило около 5,5 часов.

«К отключениям на период ремонта мы готовились заранее, выбирая максимально тёплые для зимы дни и предупреждая об этом потребителей», — подчеркнул Александр Гросс.

Александр Гросс. Дмитрий Лямзин

Новые старые сети

Конечно, главной проблемой теплосетевого хозяйства Барнаула по-прежнему остается изношенность внутриквартальных тепловых сетей. Как сказал Александр Гросс, на условной карте-светофоре зеленых участков (то есть где они заменены, стало больше, но в целом красного цвета еще много).

К тому, в прошлом году администрация Барнаула передала на баланс «СГК» еще 80 км бесхозных или полностью изношенных сетей, состояние которых, мягко говоря, очень далеко от идеала. И прирост аварий давали именно они.

«Эти сети, как вы понимаете, находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Но, несмотря на погодные условия, на рост повреждений, отопительный сезон мы прошли спокойно. У нас не было нештатных ситуаций на сетях и оборудовании», — подвел итог Александр Гросс.

На что будут потрачены инвестиции

В этом году «Сибирская генерирующая компания» инвестирует в проект модернизации теплосетевого хозяйства Барнаула еще 1,3 млрд рублей. Александр Гросс подробно изложил, на что именно будут потрачены эти средства.

В первую очередь планируется отремонтировать и заменить почти 30 км тепловых сетей. В общей сложности ремонт будет проводиться на 59 участках, в настоящее время на 20 из них работы уже начались.

Второе направление — ремонт или замена оборудования на 25 центральных тепловых пунктах. Александр Гросс обратил внимание, что это рекордный показатель — в прежние летние периоды ремонтировалось по 5−6 таких объектов.

Еще одна значимая статья расходов — строительство новых газовых котельных. В этом году в СГК планируют начать строительство трех таких объектов после того, как администрация Барнаула выделит необходимые земельные участки. Газовые котельные придут на замену угольным. Одновременно будут реконструироваться котельные по адресам: ул. Анатолия, 193, ул. Советская, 16 и в микрорайоне Гоньба.

Отчет СГК. Дмитрий Лямзин

«Также у нас в планах заменить две котельные по контуру ТЭЦ-3 на улицах Никитина, 22 и Куета, 29. Для этого придется построить около 4 километров сетей», — пояснил Александр Гросс.

В целом, благодаря всем модернизационным процессам, количество потребителей тепла в Барнауле у СГК увеличится. Как отметил Александр Гросс, планируется подключить около 18 новых объектов с одновременным строительство 8 км новых тепловых сетей. Это тоже очень серьезный объем работ.

Отчет СГК. Дмитрий Лямзин

Две недели лучше , чем три

Важной темой отчета стало и сокращение сроков гидравлических испытаний. По сути, они стали короче на неделю. Раньше летние отключения горячей воды продолжались 21 день, а сейчас — около 14.

Александр Гросс подчеркнул, что этого компании удалось добиться благодаря изменению подхода к гидравлике. Она проводится в четыре этапа по новой схеме. «Мы уже проведи по этой схеме испытания на 31-й магистрали, сейчас проверяем 34-ю магистраль. Главная цель — сокращение сроков отключений горячей воды», — сказал Александр Гросс.

О чем говорили слушатели отчета

Сергей Струченко, депутат Барнаульской городской думы предложил компании совместно с мэрией, депутатским корпусом и дорожниками усовершенствовать процесс так называемых перекопов дорог во время ремонтной кампании. Скорее всего, необходимо еще раз внимательно проверить стандарты процедур и гарантийные обязательства, которые берут на себя не только теплоэнергетики, но и их субподрядчики.

Сергей Струченко. Дмитрий Лямзин

Депутат АКЗС Анатолий Суворов попросил Александра Гросса уделить серьезное внимание проблеме состояния тепловых камер. Многие из них ремонтируются, но есть и такие, где один внешний вид вызывает неприятные эмоции. Александр Гросс подчеркнул, что всего в Барнауле около 4,5 тыс. тепловых камер, и постепенно компания приводит их в надлежащий вид. Эта работа будет продолжена.

Анатолий Суворов. Дмитрий Лямзин

Депутат гордумы Юрий Ряполов предложил Александру Гроссу ответить на вопрос, есть ли в планах «СГК» закрыть эксплуатацию ТЭЦ-2. «Таких планов в настоящий момент нет», — заверил директор.

Юрий Ряполов. Дмитрий Лямзин

Директор регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк призвал участников заседания совместно поучаствовать в работе по изменению правил благоустройства города (чтобы решить проблему перекопов), а также компенсационной высадки деревьев и иных зеленых насаждений. СГК готова это делать, но вопрос не решен на уровне города. «Конечно, мы только за то, чтобы Барнаул стал привлекательным и красивым. Но нужно решить вопрос охранных зон. Сейчас все кому не лень сажают деревья, а отвечать потом, при проведении ремонта, нам. Это серьезная тема, и она очень важная», — подчеркнул Александр Гросс.

Отчет СГК. Дмитрий Лямзин

Депутат Иван Огнев попросил Александра Гросса больше внимания уделять так называемым воздушкам, то есть тепловым сетям, находящимся на поверхности. В том числе на территории или возле детских садов, школ и т. д. Что с ними делать, сразу сказать сложно. По идее, необходимо их демонтировать в грунт.

Депутат Барнаульской Думы Иван Огнев. ИД «Алтапресс»

Но Александр Гросс подчеркнул, что согласно концессионному соглашению СГК обязана содержать теплосетевое хозяйство города по той схеме, которая была передана энергетикам. Любое изменение будет являться нарушением соглашения. Если мэрия и депутаты готовы вносить изменения в концессию, то и этот вопрос удастся решить.