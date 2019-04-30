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Настройся на праздники с компанией «Алтайэнергосбыт»

«Алтайэнергосбыт» желает всем прекрасных майских выходных и напоминает о необходимости своевременно оплачивать электроэнергию и передавать показания приборов учёта.

АО «Алтайэнергосбыт»

Зачем тратить праздники на оплату счетов? Внесите заранее платёж за электроэнергию и посвятите время себе и близким!

Легко и быстро это можно сделать в Личном кабинете клиента!

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