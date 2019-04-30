Настройся на праздники с компанией «Алтайэнергосбыт»

Зачем тратить праздники на оплату счетов? Внесите заранее платёж за электроэнергию и посвятите время себе и близким!
Легко и быстро это можно сделать в Личном кабинете клиента!
«Алтайэнергосбыт» желает всем прекрасных майских выходных и напоминает о необходимости своевременно оплачивать электроэнергию и передавать показания приборов учёта.
Зачем тратить праздники на оплату счетов? Внесите заранее платёж за электроэнергию и посвятите время себе и близким!
Легко и быстро это можно сделать в Личном кабинете клиента!
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