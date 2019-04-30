Настройся на праздники с компанией «Алтайэнергосбыт»

«Алтайэнергосбыт» желает всем прекрасных майских выходных и напоминает о необходимости своевременно оплачивать электроэнергию и передавать показания приборов учёта.

Зачем тратить праздники на оплату счетов? Внесите заранее платёж за электроэнергию и посвятите время себе и близким!

Легко и быстро это можно сделать в Личном кабинете клиента!