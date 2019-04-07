Назван регион России с самым дорогим борщом

Самый дешевый борщ в России могут приготовить жители Пензы, а самый дорогой — сахалинцы, сообщили РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор», которые провели исследование на данную тему.

Эксперты компании к Международному дню супа, который ежегодно отмечается 5 апреля, посчитали, сколько стоит в России тарелка борща домашнего приготовления и в предприятиях общепита. Для анализа специалисты использовали данные более чем 150 тысяч смарт-терминалов, расположенных в магазинах, ресторанах, кафе и столовых во всех городах России.

Выяснилось, что самым дорогим борщ в России выходит для жителей Сахалина. Тарелка супа объемом 300 миллилитров с ложкой сметаны на острове стоит 45 рублей. Самый дешевый борщ — в Пензе, здесь тот же объем будет стоить 19,5 рублей. Тарелка супа со сметаной для жителя Москвы стоит 31,2 рубля, Санкт-Петербурга — 25,3 рубля, в среднем по России — 25 рублей.

Для анализа стоимости тарелки борща аналитики «Эвотор» использовали следующий рецепт: на три литра супа — 500 грамм говядины, 250 грамм свежей капусты, три средних картофелины (200 грамм), две средних свеклы (200 грамм), одна средняя морковь (100 грамм), одна средняя луковица (75 грамм), одна столовая ложка томатной пасты или один небольшой помидор, растительное масло, два зубчика чеснока и 15 грамм сметаны.

Эксперты также отметили, что в Москве в предприятиях общепита, включая столовые, тарелка борща в среднем стоит 84 рубля, в Петербурге — 68 рублей, а в среднем по России — 67 рублей. При этом самый дешевый борщ в действительности можно найти в Кировской области (40 рублей за порцию), а самый дорогой — в Калининградской (92,5 рубля).