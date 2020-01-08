Назван самый популярный телеканал в России

Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей, проживающих в крупных городах, в 2019 году была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у «России 1» — 11,8%. При этом телеканал укрепил свои позиции: разрыв между конкурентами достиг «исторического максимума».

У ближайшего конкурента, «Первого канала», этот показатель по итогам ушедшего года равен 10,4%, у НТВ — 8,9%.



«Россия 1» является самым популярным каналом отдельно как в будни, так и в выходные, уверяют в ВГТРК, ссылаясь на данные Mediascope. Причем из этих цифр следует, что в выходные вторым по популярности каналом был не «Первый канал», а НТВ. В такие дни доля «России 1» равнялась 11,7%, НТВ — 9%, «Первого» — 8,9%.



Самой популярной вечерней информационной программой будней в 2019 году оставалось «Время» «Первого канала».



Сохраняя лидерские позиции, «Россия 1» в прошлом году, как и другие вещатели, теряла зрителей. Помимо «России 1», среднесуточная доля своей целевой аудитории снизилась, к примеру, также у НТВ, ТНТ, «Звезды», «Матч ТВ», Disney, «2×2», «CTC Love» и ТНТ4.



Наибольшее падение среднесуточной целевой аудитории зафиксировано у «Первого канала», передает РБК. Однако среди зрителей младше 60 лет вещатель по-прежнему «побеждает». «Мы сохраняем абсолютное лидерство в прайм-тайме среди всех аудиторий, обеспечивая максимальную коммерческую выручку», — настаивает представитель «Первого». Среднесуточная доля аудитории, по мнению пресс-службы «Первого канала», является «архаизмом с точки зрения рекламных продаж, поскольку может достигаться за счет ночных эфиров с большими долями и минимальным количеством зрителей».



Среднесуточные доли своей целевой аудитории в 2019 году выросли у СТС, «ТВ Центра», РЕН ТВ, «Карусели», «России 24», ТВ3, «Пятницы», «Муз ТВ» и «Ю». Максимальный прирост показал ориентированный на женщин канал «Домашний».