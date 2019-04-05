Названа дата первого авиарейса между Барнаулом и Красноярском

Авиакомпания «КрасАвиа» будет выполнять рейсы Красноярск — Барнаул — Красноярск, еженедельно — по вторникам и субботам. Первый рейс состоится 27 апреля.

Тариф на перевозку установлен в размере 4190 рублей (в одну сторону), без учета сборов. Полеты будут осуществляться на Ан-24 и Л-410, говорится в сообщении авиакомпании.

С собой пассажиры смогут бесплатно взять 5 кг ручной клади, 20 кг багажа на Ан-24 и 10 кг багажа на Л-410.

Ребенку в возрасте до 12 лет можно приобрести билет со скидкой 30%, а дети до 2 лет имеют право бесплатного полёта (без предоставления отдельного места), обращает внимание авиаперевозчик.

«Надеемся, что данный рейс положительно скажется на деловом климате и туристических возможностях наших регионов», — отметил гендиректор «КрасАвиа» Андрей Егоров.

Маршрут имеет господдержку и субсидируется из бюджетов Красноярского и Алтайского краев. Именно это позволило добиться демократичной цены на билет.