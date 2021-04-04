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Названа новая угроза для России, связанная с сельским хозяйством

К 2040 году в России из-за изменения климата урожайность упадет на 20%. Об этом заявил директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.

Засуха, поле. Жара.
Засуха, поле. Жара.
CC0

В связи с этим стране нужно срочно предпринимать меры для адаптации сельского хозяйства, пишут «Известия».

Эксперт также заявил, что новые технологии не справляются с неизбежными климатическими изменениями.

«Огромные усилия и инвестиции в повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, включая новые технологии, генную инженерию и прочее, уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений», — сказал Сафонов.

Директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин добавил, что влияние глобального потепления уже сейчас наблюдается в Нижнем Поволжье, где увеличивается количество засух.

Ранее ученые из Корнеллского университета выяснили, что с 60-х годов человечество потеряло 21% роста сельскохозяйственного производства из-за климатических изменений.

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