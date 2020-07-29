Названы еще две страны, с которыми Россия может открыть авиасообщение

Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к авиавластям.

Как сообщалось ранее, с 1 августа будет открыто авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Вылететь из РФ с 1 августа можно будет в Занзибар, Лондон, в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Полеты в Россию из перечисленных городов также открываются с этих дат.

«Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение могут стать Южная Корея и Мальдивы», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщал, что авиасообщение между РФ и Южной Кореей может возобновиться с 1 августа.