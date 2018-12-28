Названы лучшие марки красной икры

Роскачество провело исследование красной икры, продаваемой в магазинах страны. По итогам проверки, выявили самые лучшие марки, а также те, в которых обнаружена подмена видов рыбы.

Проверили 29 популярных брендов лососевой икры, которая продается по цене от 230 до 750 рублей за 100 граммов и от 300 до 2000 рублей за упаковку.

Исследователи брали икру нерки, кижуча, горбуши и кеты по 32 показателям качества и безопасности, в том числе на бактерии группы кишечной палочки, стафилококк, плесень и дрожжи, наличие кадмия, мышьяка и ртути, красителей и консервантов и др. Кроме того, Роскачество оценивало вкус, запах, цвет и количество соли в продукте, пишет РИА Новости.

Максимальную оценку, пять баллов, получили икра кеты «Тунайча», икра горбуши Globus и икра нерки «Очень». Они стоят от 328 до 408 рублей. Также высокие баллы получили «СРК», «Сделано в море», «Русский рыбный мир», ARO, «Тунгутун», Oyster, «Русское море».

Стоит отметить, что в десятку не попали наиболее дорогие бренды («Корсаков 1853», «Курильская» и «Меридиан»). Тем не менее в Роскачестве уверены, что цена ниже 200 рублей за 100 грамм «априори говорит о том, что с икрой не все в порядке», пишет Lenta.ru.

В ходе исследования красителей не обнаружили ни в одной из банок, но были зафиксированы случаи подмены икры на более дешевую. Икру нерки, заявленную на этикетке «Камчатского моря», заменили более дешевой горбушей. В банке с икрой радужной форели «Красное золото» также обнаружили горбушу.