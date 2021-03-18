Названы популярные места зимнего отдыха в Алтайском крае

«МТС» назвала наиболее популярные места отдыха Алтайского края на основе данных мобильного трафика в период зимнего сезона 2020−2021 года. Ими стали курорт Белокуриха и Лебединое озеро.

Прошедшей зимой отдых на горнолыжных курортах и базах отдыха Алтайского края оказался более востребован, чем в предыдущие годы. В основном туристы приезжали на отдых в Белокуриху, и понятно почему: здесь развиты направления активного отдыха, а также санаторно-курортного лечения и spa-услуг.

Так, самыми популярными среди любителей горных лыж и сноуборда оказались трассы «Катунь» и «Благодать», склон на горе «Церковка». А в ТОП популярных локаций для оздоровительного отдыха вошли санатории «Россия», «Сибирь» и «Алтай west». В целом объем интернет-трафика в Белокурихе увеличился на 30% по сравнению с прошлым зимним сезоном.

Отель «Благодать», Белокуриха. vk.com/blagodat 22 Горнолыжный комплекс «Благодать». vk.com/blagodat 22 «Благодать». Белокуриха. vk.com/blagodat 22 Трасса «Катунь» горнолыжного комплекса «Благодать». архив санатория-курорта «Аврора»

Лидером в рейтинге самых посещаемых озёр региона стало незамерзающее озеро Лебединое, где зимуют сотни лебедей-кликунов. Туристы ежедневно приезжают на озеро, чтобы полюбоваться на грациозных белоснежных птиц, сделать фото на их фоне и поделиться им в соцсетях или мессенджерах.

Иннокентий Цой,

директор МТС в Алтайском крае: