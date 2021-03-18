Названы популярные места зимнего отдыха в Алтайском крае

Прошедшей зимой отдых на горнолыжных курортах и базах отдыха Алтайского края оказался более востребован, чем в предыдущие годы. В основном туристы приезжали на отдых в Белокуриху, и понятно почему: здесь развиты направления активного отдыха, а также санаторно-курортного лечения и spa-услуг.
Так, самыми популярными среди любителей горных лыж и сноуборда оказались трассы «Катунь» и «Благодать», склон на горе «Церковка». А в ТОП популярных локаций для оздоровительного отдыха вошли санатории «Россия», «Сибирь» и «Алтай west». В целом объем интернет-трафика в Белокурихе увеличился на 30% по сравнению с прошлым зимним сезоном.
Лидером в рейтинге самых посещаемых озёр региона стало незамерзающее озеро Лебединое, где зимуют сотни лебедей-кликунов. Туристы ежедневно приезжают на озеро, чтобы полюбоваться на грациозных белоснежных птиц, сделать фото на их фоне и поделиться им в соцсетях или мессенджерах.
Иннокентий Цой,
директор МТС в Алтайском крае:
— Белокуриха прекрасна не только летом, но и зимой. Днем здесь можно покататься на лыжах, а вечером погреться в сауне или сходить на spa-процедуры. Недалеко от него находится Лебединое озеро — это популярный инстапоинт. В прошедшем турсезоне передача данных в этой локации возросла на 20%. Для того, чтобы скорости мобильного интернета оставались высокими, мы регулярно проводим дополнительные мероприятия по улучшению качества связи.