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Названы популярные места зимнего отдыха в Алтайском крае

«МТС» назвала наиболее популярные места отдыха Алтайского края на основе данных мобильного трафика в период зимнего сезона 2020−2021 года. Ими стали курорт Белокуриха и Лебединое озеро.

Заказник "Лебединый", 1 декабря 2019 года.
Заказник "Лебединый", 1 декабря 2019 года.
Ирина Пергаева

Прошедшей зимой отдых на горнолыжных курортах и базах отдыха Алтайского края оказался более востребован, чем в предыдущие годы. В основном туристы приезжали на отдых в Белокуриху, и понятно почему: здесь развиты направления активного отдыха, а также санаторно-курортного лечения и spa-услуг.

Так, самыми популярными среди любителей горных лыж и сноуборда оказались трассы «Катунь» и «Благодать», склон на горе «Церковка». А в ТОП популярных локаций для оздоровительного отдыха вошли санатории «Россия», «Сибирь» и «Алтай west». В целом объем интернет-трафика в Белокурихе увеличился на 30% по сравнению с прошлым зимним сезоном.

Отель &quot;Благодать&quot;, Белокуриха.
Отель «Благодать», Белокуриха.
vk.com/blagodat22
Горнолыжный комплекс &quot;Благодать&quot;.
Горнолыжный комплекс «Благодать».
vk.com/blagodat22
&quot;Благодать&quot;. Белокуриха.
«Благодать». Белокуриха.
vk.com/blagodat22
Трасса &quot;Катунь&quot; горнолыжного комплекса &quot;Благодать&quot;.
Трасса «Катунь» горнолыжного комплекса «Благодать».
архив санатория-курорта «Аврора»

Лидером в рейтинге самых посещаемых озёр региона стало незамерзающее озеро Лебединое, где зимуют сотни лебедей-кликунов. Туристы ежедневно приезжают на озеро, чтобы полюбоваться на грациозных белоснежных птиц, сделать фото на их фоне и поделиться им в соцсетях или мессенджерах.

Иннокентий Цой,
директор МТС в Алтайском крае:

— Белокуриха прекрасна не только летом, но и зимой. Днем здесь можно покататься на лыжах, а вечером погреться в сауне или сходить на spa-процедуры. Недалеко от него находится Лебединое озеро — это популярный инстапоинт. В прошедшем турсезоне передача данных в этой локации возросла на 20%. Для того, чтобы скорости мобильного интернета оставались высокими, мы регулярно проводим дополнительные мероприятия по улучшению качества связи.

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