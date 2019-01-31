Названы 7 причин, почему займы под залог набирают популярность

Подать заявку можно не вставая с дивана или не выходя из собственного офиса. Все, что требуется, — заполнить простую форму заявки через интернет. Кстати, погашать заем так же удобно — через личный кабинет на сайте или специальное мобильное приложение.
Заявка на заем оперативно обрабатывается представителями компании, а сам заем можно получить в кратчайшие сроки: с момента начала оформления до выдачи денег проходит не более получаса.
Ставка по займам под залог, как правило, ниже, чем по так называемым займам «до зарплаты», а возможная сумма займа будет выше.
Для оформления займа требуется минимум документов, справки и поручители не нужны, а получить требуемые деньги могут даже заемщики с испорченной кредитной историей.
Офис микрофинансовой организации отвечает всем современным стандартам, не уступая банковским структурам. Это все больше привлекает людей, которые стремятся к комфорту.
Все условия договора прозрачны и соответствуют законодательству Российской Федерации. Автовладелец может самостоятельно выбрать, оставить ли автомобиль в своем пользовании или поставить на охраняемую автостоянку.
Над обработкой заявки работают реальные люди, а не «кредитный конвейер». Благодаря этому в компании «Ваш инвестор» до 95% заявок ежедневно получают одобрение.
Подать онлайн-заявку на заем под залог авто можно на сайте vashinvestor.ru.
Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)
Сайт: vashinvestor.ru
Займы предоставляет ООО Микрокредитная компания «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru. E-mail: info@vashinvestor.ru.