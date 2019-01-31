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Названы 7 причин, почему займы под залог набирают популярность

Займы под залог автомобилей жители России все реже считают способом кредитования «на крайний случай», ведь сфера микрофинансирования активно развивается, пристально контролируется надзорными органами и сегодня является настоящей альтернативой банкам.

Компания «Ваш инвестор» отмечает непрерывный рост интереса к займам под залог авто, и тому есть несколько причин.

Займы под залог набирают популярность.
Займы под залог набирают популярность.
ООО Микрокредитная компания «Ваш инвестор»
Удобство

Подать заявку можно не вставая с дивана или не выходя из собственного офиса. Все, что требуется, — заполнить простую форму заявки через интернет. Кстати, погашать заем так же удобно — через личный кабинет на сайте или специальное мобильное приложение.

Скорость

Заявка на заем оперативно обрабатывается представителями компании, а сам заем можно получить в кратчайшие сроки: с момента начала оформления до выдачи денег проходит не более получаса.

Займы под залог набирают популярность.
Займы под залог набирают популярность.
ООО Микрокредитная компания «Ваш инвестор»
Выгода

Ставка по займам под залог, как правило, ниже, чем по так называемым займам «до зарплаты», а возможная сумма займа будет выше.

Простота

Для оформления займа требуется минимум документов, справки и поручители не нужны, а получить требуемые деньги могут даже заемщики с испорченной кредитной историей.

Сервис и качество обслуживания

Офис микрофинансовой организации отвечает всем современным стандартам, не уступая банковским структурам. Это все больше привлекает людей, которые стремятся к комфорту.

Безопасность

Все условия договора прозрачны и соответствуют законодательству Российской Федерации. Автовладелец может самостоятельно выбрать, оставить ли автомобиль в своем пользовании или поставить на охраняемую автостоянку.

Индивидуальный подход

Над обработкой заявки работают реальные люди, а не «кредитный конвейер». Благодаря этому в компании «Ваш инвестор» до 95% заявок ежедневно получают одобрение.

Подать онлайн-заявку на заем под залог авто можно на сайте vashinvestor.ru.

ООО МКК «Ваш инвестор»

Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)

Сайт: vashinvestor.ru

Займы предоставляет ООО Микрокредитная компания «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru. E-mail: info@vashinvestor.ru.

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