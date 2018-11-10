Названы продукты, которые начали резко дорожать в России

Среди продуктов питания больше всего на этой неделе подорожали огурцы, помидоры и пшено. По данным Росстата, цены снизились только на яблоки и морковь, пишет «Российская газета».

Стоимость огурцов за семь дней поднялась на 8,4%, помидоров — на 3,9%, пшена — 2,6%. Сахар-песок также подорожал за семь дней на 1,5%.

Недельное снижение цен оказалось не таким заметным. У яблок — минус 0,9 процента, а у моркови — минус 0,5. Зато с начала года яблоки подешевели весьма внушительно — на 38%. А морковь, напротив, подорожала — на 13,9%.

Директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина говорит, что сахар дорожает из-за того, что уменьшаются валовые сборы сахарной свеклы. «Это сигнал к росту спроса и цен», — уточняет эксперт.

«То, что пока морковь дешевеет, как, кстати, до недавнего времени и капуста, свекла, картошка, — это закономерно. Они шли на прилавки прямо с поля. Но сейчас сбор урожая завершен и начинается уже его активное потребление», — отмечает Тюрина.

Ближе к новому году также начнут дорожать цитрусовые. «Большинство людей все-таки отдает предпочтение сезонным фруктам. Сейчас покупают хурму, виноград, до этого бахчевые. Апельсины, лимоны пока особым спросом не пользуются. Их начнут покупать к новогодним праздникам», — говорит эксперт.

По ее словам, мясо кур в ближайшее время также подорожает примерно на 10%.