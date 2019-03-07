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Потребитель

Названы регионы России с самыми высокими продажами алкоголя

Наиболее высокий уровень продаж алкоголя в 2018 году зафиксировали в Ненецком автономном округе, Сахалинской, Магаданской, Московской областях и Карелии, сообщили РИА Новости.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

В этих субъектах уровень продаж алкоголя на душу населения оказался самым значительным: более 25 литров на человека в год.

Так, в Ненецком автономном округе данный показатель составил 28,6 литра, в Сахалинской области — 28,3, в Магаданской — 26,5, в Московской — 25,8, а в Карелии — 25,6.

Рейтинг составил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) на основе данных государственной системы по контролю за оборотом спиртного, а также сведениях о численности населения. При подсчетах учитывались продажи водки, коньяка, ликеров и вина.

В ноябре 2018 года специалисты «Трезвой России» составили рейтинг регионов. Самыми пьющими оказались Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, а самыми «трезвыми»: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

Эксперты при проведении исследования учитывали объем продаж всех видов алкогольной продукции, по которым имеется официальная статистика.

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