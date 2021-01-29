Названы самые популярные цифровые услуги у алтайского бизнеса в 2020 году

«МегаФон» составил рейтинг популярных цифровых продуктов у компаний и предпринимателей Алтайского края в 2020 году. Региональный бизнес особое внимание уделял дистанционному взаимодействию с сотрудниками и выстраивал эффективный клиентский сервис в период пандемии.

Аналитическая служба оператора представляет топ-3 цифровых сервисов, востребованных у корпоративных клиентов оператора региона в прошлом году. Для сравнения брались обезличенные данные по количеству B2B-услуг «МегаФона», используемых местными компаниями.

1-е место — «Контроль кадров». Большой объем техники и сотрудников, занятых в логистике аграрной продукции на территории региона, сделал услугу дистанционного мониторинга самой востребованной в 2020 году. Кроме того, тренд на своевременную доставку товаров и посылок из онлайн-магазинов в условиях самоизоляции потребовал увеличения эффективности работы курьеров, мерчендайзеров, экспедиторов и водителей. В итоге алтайские предприниматели пользовались услугой «Контроль кадров» в 8,5 раза чаще, чем в 2019 году.

2-е место — облачные сервисы. В 2020 году 29% корпоративных клиентов из всех цифровых продуктов «МегаФона» выбрали именно онлайн-решения. После массового перевода сотрудников на удаленную работу стала востребована организация безопасного корпоративного документооборота, удаленного рабочего места и телефонии в виртуальной среде. Кроме того, облачные технологии стали популярными и в организации дистанционного образовательного процесса.

3-е место — «МегаФон Таргет». Информирование жителей Барнаула и края об интересных акциях и скидках через SMS стало третьей по популярности услугой у предпринимателей региона. Доля этого сервиса среди всех цифровых продуктов оператора в 2020 году составила 25%. «МегаФон Таргет» был востребован в торговой и правовой сферах, а также среди местных ресторанов и кафе с доставкой еды, особенно когда их посещение было ограничено.