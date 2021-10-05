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Названы сроки, в которые могут отключить электричество за долги

Право отключать или ограничивать электропотребление есть у ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний или товариществ собственников жилья (ТСЖ).

Свет. Электричество.
Свет. Электричество.
СС0

По закону, такая процедура запускается после двух месяцев неплатежей, пишет РИА Новости.

По факту между началом процедуры отключения электричества и ее завершением проходит около 30 дней.

В начале должника уведомляют о том, что ему необходимо погасить долг или договориться о рассрочке — на добровольное решение проблемы дается 20 дней, пишет Газета.Ru.

Уведомление должник получает лично в руки либо заказным письмом «Почтой России» .

Если должник после получения уведомления не погасил долг, то вводится процедура ограничения электроэнергии на 10 дней, рассказал директор департамента взыскания задолженностей компании «ПИК-Комфорт» Владислав Котельников. В случае, если и после введения ограничений, должник все равно не платит, то через 10 дней начинают отключать свет.

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