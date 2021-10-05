Названы сроки, в которые могут отключить электричество за долги

Право отключать или ограничивать электропотребление есть у ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний или товариществ собственников жилья (ТСЖ).

По закону, такая процедура запускается после двух месяцев неплатежей, пишет РИА Новости.

По факту между началом процедуры отключения электричества и ее завершением проходит около 30 дней.

В начале должника уведомляют о том, что ему необходимо погасить долг или договориться о рассрочке — на добровольное решение проблемы дается 20 дней, пишет Газета.Ru.

Уведомление должник получает лично в руки либо заказным письмом «Почтой России» .

Если должник после получения уведомления не погасил долг, то вводится процедура ограничения электроэнергии на 10 дней, рассказал директор департамента взыскания задолженностей компании «ПИК-Комфорт» Владислав Котельников. В случае, если и после введения ограничений, должник все равно не платит, то через 10 дней начинают отключать свет.