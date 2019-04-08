Названы три простых шага для получения займа владельцу автомобиля или спецтехники

Сервис займов под залог «Ваш инвестор» предоставляет деньги на любые цели. Каждый автовладелец может получить деньги взаймы быстро и на простых условиях, не обращаясь к друзьям и родственникам за финансовой помощью.

Шаг 1. Подаете простую онлайн-заявку на заем на сайте vashinvestor.ru или через менеджера контакт-центра по телефону 8−800−555−00−31. Отвечаете на уточняющие вопросы специалиста и ждете предварительного решения.

Шаг 2. Представитель компании оперативно перезванивает и озвучивает предварительное решение. Если оно положительное, то договариваетесь о встрече для оценки автотранспорта. На этом этапе представитель компании осматривает автомобиль, проверяет его исправность и определяет рыночную стоимость, которая влияет на максимальную сумму займа.

Шаг 3. Подробно и тщательно обсуждаете с представителем компании все условия займа, подписываете договор и получаете деньги.

Сервис займов под залог «Ваш инвестор» предоставляет деньги на любые цели. ООО МКК «Ваш инвестор»

Требования к автомобилю просты: он должен быть технически исправен, не заложен в других организациях, номера должны быть в порядке. От заемщика не требуются справки о доходах и поручители.

В компании «Ваш инвестор» можно выбрать программу, согласно которой автомобиль остается в пользовании клиента на все время действия займа. Кроме того, есть возможность досрочного погашения займа или наоборот — его продления. А постоянные клиенты получают скидки и им может быть предоставлен дополнительный период для внесения очередного платежа без начисления штрафов.

Сервис займов под залог «Ваш инвестор» предоставляет деньги на любые цели. ООО МКК «Ваш инвестор»

Подать онлайн-заявку на заём под залог авто можно на сайте vashinvestor.ru.

ООО МКК «Ваш инвестор» Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный) Сайт: vashinvestor.ru

Займы предоставляет Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru. E-mail: info@vashinvestor.ru.