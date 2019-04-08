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Названы три простых шага для получения займа владельцу автомобиля или спецтехники

Сервис займов под залог «Ваш инвестор» предоставляет деньги на любые цели. Каждый автовладелец может получить деньги взаймы быстро и на простых условиях, не обращаясь к друзьям и родственникам за финансовой помощью.

Сервис займов под залог «Ваш инвестор» предоставляет деньги на любые цели.
Сервис займов под залог «Ваш инвестор» предоставляет деньги на любые цели.
ООО МКК «Ваш инвестор»
Шаг 1.

Подаете простую онлайн-заявку на заем на сайте vashinvestor.ru или через менеджера контакт-центра по телефону 8−800−555−00−31. Отвечаете на уточняющие вопросы специалиста и ждете предварительного решения.

Шаг 2.

Представитель компании оперативно перезванивает и озвучивает предварительное решение. Если оно положительное, то договариваетесь о встрече для оценки автотранспорта. На этом этапе представитель компании осматривает автомобиль, проверяет его исправность и определяет рыночную стоимость, которая влияет на максимальную сумму займа.

Шаг 3.

Подробно и тщательно обсуждаете с представителем компании все условия займа, подписываете договор и получаете деньги.

Сервис займов под залог «Ваш инвестор» предоставляет деньги на любые цели.
Сервис займов под залог «Ваш инвестор» предоставляет деньги на любые цели.
ООО МКК «Ваш инвестор»

Требования к автомобилю просты: он должен быть технически исправен, не заложен в других организациях, номера должны быть в порядке. От заемщика не требуются справки о доходах и поручители.

В компании «Ваш инвестор» можно выбрать программу, согласно которой автомобиль остается в пользовании клиента на все время действия займа. Кроме того, есть возможность досрочного погашения займа или наоборот — его продления. А постоянные клиенты получают скидки и им может быть предоставлен дополнительный период для внесения очередного платежа без начисления штрафов.

Сервис займов под залог «Ваш инвестор» предоставляет деньги на любые цели.
Сервис займов под залог «Ваш инвестор» предоставляет деньги на любые цели.
ООО МКК «Ваш инвестор»

Подать онлайн-заявку на заём под залог авто можно на сайте vashinvestor.ru.

ООО МКК «Ваш инвестор»

Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)

Сайт: vashinvestor.ru

Займы предоставляет Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru. E-mail: info@vashinvestor.ru.

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