Названы яркие новинки профессионального оборудования 2020 года

Уходящий год был трудным для отрасли торговли и общепита. Но интересные разработки новой техники не останавливалась. В 2020 году ряд партнеров барнаульской компании «БИТИС», производители профессионального оборудования, представили свои новинки, о которых мы расскажем.

Начнем с торговой марки CARBOMA, где показаны новые кондитерские витрины COSMO и гастрономические COLORE. Они призваны создать уют и подчеркнуть европейский дизайн вашего магазина или кондитерской.

Следующей новинкой стали шкафы CARBOMA PRO с высоким уровнем контроля влажности и широким температурным диапазоном. Это оборудование предназначено для созревания мяса и сыра, а также для применения на хлебопекарных производствах. Шкафы этой серии отличаются великолепным дизайном и станут настоящим украшением вашего заведения.

Заметной новинкой 2020 года стали шкафы шоковой заморозки ТМ POLAIR серий LIGHT и GRANDE — они реализуются по уникальным ценовым предложениям на российском рынке. Шоковая заморозка широко применяется на предприятиях общественного питания и позволяет сохранить вес и свежесть продукта, а также оптимизировать процесс создания заготовок.

Это, и многое другое, оборудование для вашей профессиональной кухни вам помогут подобрать специалисты компании «БИТИС», а собственная сервисная служба «Битис24» позаботится о бесперебойной работе вашей техники.