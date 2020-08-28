Не фантастика, а реальность. Как сделать отопление энергоэффективным и не платить лишнего

Для владельцев жилья и собственников коммерческой недвижимости вопрос коммунальных расходов — один из самых важных. Регулярный рост тарифов на газ и электроэнергию способен привести в уныние любого оптимиста. Решением проблемы является установка энергоэффективного оборудования, способного сократить расходы. У компании «Дюйм Барнаул» есть несколько интересных предложений. Большой выбор инженерной сантехники, котельного, насосного оборудования Европейских и Российских производителей в наличии на складе позволит полностью закомплектовать любой объект!

Что такое энергоэффективная система

Это комплекс оборудования (котел, насос, радиаторы, термостатическое оборудование), который позволяет экономить энергоресурсы. «Дюйм Барнаул» предлагает энергосберегающие системы отопления как для частных домов, так и для промышленных объектов.

Начать путь к экономии стоит с рассмотрения видов источников энергии.

Твердое топливо. Самый популярный в Сибири и самый неэнергоэффективный источник тепла. Твердотопливные котлы и печи трудно назвать экономичными и экологичными , но применение новых технологий позволяет существенно сократить потребление топлива. Жидкое топливо. Дорого , но популярно. Это сжиженный газ , дизтопливо , отработанное масло и т. п. На отопление жилища расходуется большое количество жидкого топлива. Отопительное оборудование требует тщательного ухода. Электричество. Удобный и безопасный источник тепла. Единственный недостаток использования для отопления — высокая стоимость. Тепловые насосы. Экономичные и экологичные установки , работающие по принципу преобразования тепловой энергии земли или воздуха. Установка геотермальной системы отопления даст практически полную независимость от тарифов на энергоносители и будет простой в эксплуатации. Газ. Удобно и экономно. Установка конденсационных газовых котлов в отличие от обычных позволяет получить максимум тепла с меньшим расходом газа. Применению современных конденсационных газовых котлов сегодня отдает предпочтение более 20% россиян. Приобретение этих высокотехнологичных приборов окупится за три-четыре года.

Компания «Дюйм Барнаул». Анна Зайкова

На что еще обратить внимание

Важным элементом энергосберегающей системы являются радиаторы. Эксперты отмечают, что монтаж энергоэффективных отопительных приборов в сочетании с термостатическим оборудованием, циркуляционными насосами с частотным регулированием и котловым оборудованием конденсационного типа позволит сделать эксплуатацию системы отопления экономичной.

Справка Компания «Дюйм» специализируется на комплексных поставках оборудования для инженерных систем. Работает на рынке Алтайского края более 20 лет, является надежным поставщиком качественного оборудования от европейских и российских производителей. Склад площадью 4 тыс. кв. м позволяет компании предлагать клиентам более 10 тыс. наименований продукции и реализовывать даже самые масштабные проекты.

Ольга Стреляева , директор по продажам компании «Дюйм Барнаул». Фото: Анна Зайкова

Испробовано на себе

Прежде чем предлагать жителям Алтайского края новые продукты, в компании «Дюйм Барнаул» изучают, тестируют и устанавливают их во все свои здания.

Например, в 2013 году был открыт Центр новых технологий «Дюйм Барнаул» общей площадью более 1500 кв. м, который имеет уникальный тепловой узел в Барнауле. Здание отапливается с помощью двух геотермальных насосов шведского бренда Nibe по 42 кВт. При этом стоимость электроэнергии на их работу в пиковый месяц составляют 30 тыс. рублей. Срок окупаемости проекта всего 5 лет.

Одно из помещений склада компании площадью 400 кв. м отапливается напольным дизельным котлом немецкого бренда Buderus. Расходы на дизельное топливо в пиковые месяцы составляют примерно 100 тыс. рублей.

Компания «Дюйм Барнаул». Анна Зайкова

В марте 2019 года в центре Барнаула состоялось торжественное открытие Инженерного центра энергоэффективных систем отопления компании «Дюйм Барнаул» — одного из самых больших шоурумов энергоэффективного оборудования в России площадью 1200 кв. м. Здесь смонтированы девять демонстрационных зон на базе системных решений современного оборудования Bosch, Buderus, Nibe, Wilo, Uni-Fitt. Решения наглядно демонстрируют модульность оборудования, позволяют сравнить разные варианты отопления и выбрать оптимальный.

Система теплообеспечения инженерного центра компании также служит своеобразным шоурумом. Здесь можно увидеть действующую котельную на базе двух конденсационных котлов Bosch Condens 5000 (ZBR100−3), работающих в каскаде. Расходы на газ в пиковые месяцы не превышают 15 тыс. рублей.

Компания «Дюйм Барнаул». Анна Зайкова

Готовы к любым задачам

«Дюйм Барнаул» можно смело назвать экспертами в сфере энергоэффективной отопительной техники. Специалисты инженерного центра помогут решить задачу любой сложности, связанную с отоплением, водоснабжением, водоотведением. А собственная сервисная служба обеспечит стабильную эксплуатацию оборудования.