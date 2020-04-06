Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 апреля 4°C
210

«Не гречкой единой»: готовимся правильно к дачному сезону

Эксперт рассказал, как отличить хорошую теплицу от «конструкции по зарабатыванию денег»

Долгожданное начало дачного сезона — 2020 многим садоводам может испортить неприятный факт: ваша теплица, верой и правдой служившая несколько лет, не выдержала испытаний снегом и ветрами, деформировалась или разрушилась. Впрочем, выносливость в условиях сибирского климата — это важный, но не главный фактор, на который нужно обращать внимание при покупке новой теплицы для своего участка. На первом месте должны быть ее функционал и удобство в обслуживании. Об этом нам рассказал один из экспертов в данном вопросе, руководитель алтайской производственной компании «Агроном» Андрей Яковлев.

«Чудотеплица».
«Чудотеплица».
Фото: архив компании "Агроном".

— Андрей Владимирович, опираясь на вашу практику, скажите, суровая сибирская погода действительно является главным источником угрозы для теплицы на даче? Ведь еще осенью она, казалось, была в порядке…

— Давайте говорить честно! Цель нашего с вами огородничества — это вкусные натуральные овощи для себя и близких. Сейчас все больше людей стали задумываться о самостоятельном выращивании урожая на своих участках. И тут возникает ряд проблем. Теплица должна облегчать наш труд и делать его более комфортным, но зачастую происходит наоборот.

Дело в том, что большинство теплиц продают только для того, чтобы их… продать! Я их так и называю — «конструкции для зарабатывания денег». Вот вы, например, когда строите баню, не планируете, что она у вас рухнет от снегопада или ее сдует ветром? То же самое и с теплицами в Сибири. Зачем покупать заведомо слабое и дешевое изделие?

— Тогда на какие параметры и почему в первую очередь стоит обращать внимание при покупке теплицы?

— Прежде всего — на производителя и отзывы о нем реальных людей, а не на фейки в интернете. Лучше всего самому сходить на специализированную выставку, своими глазами все увидеть, руками потрогать то, что вам предлагают в рекламе. И, конечно, получить дополнительные консультации прямо на месте.

Понятно, что цена — немаловажный фактор. Стоимость хорошей и прочной теплицы размером 3×6 м начинается с 25 тыс. рублей, она может стоить и больше, все зависит от вашего желания. Это в том случае, если вы хотите установить теплицу, как говорится, раз и навсегда. Но что делать, если бюджет сегодня не позволяет такие затраты? Продолжать мучиться с полиэтиленовой пленкой или покупать овощи для семьи в магазине? Выход есть всегда!

Если вы изучите передовую практику, то узнаете, что самые популярные сейчас — тентовые теплицы. Во-первых, полив можно производить один раз в неделю. Во-вторых, не требуется хлопотная процедура по замене грунта, так как тент вы снимете на зиму, и в почве самостоятельно будут происходить все естественные процессы. В-третьих, тентовую теплицу при желании можно без труда перенести на новое место.

Опытные садоводы делают сейчас так:

  • для помидоров ставят поликарбонатную прочную теплицу «Сибирская» размером 3×6 м;
  • для огурцов и перца — тентовые «ЧУДО-ТЕПЛИЦЫ» длиной 4 м.

И самое интересное: цена их — как за одну теплицу 3×6 м, вот это действительно выгода. Полезной площади будет больше и урожай лучше. Ведь все знают, что не рекомендуется выращивать, например, помидоры вместе с огурцами. Вот и получается, что выгоднее купить две теплицы, нежели одну.

Именно так садоводы и добиваются цели, о которой я говорил: натуральные и вкусные овощи для себя и близких без лишних хлопот!

Еще важные нюансы:
  1. Сотовый поликарбонат, используемый для теплицы, должен быть предназначен именно для выращивания растений (то есть не простой строительный материал, которым сейчас переполнены магазины).
  2. Теплица под сотовый поликарбонат должна быть из профильной цельнокатаной трубы сечением не менее 20×30 мм и обязательно с цельносварными фасадами и цельными дугами с усилением вверху.
  3. Никакого бруса или досок в фундаменте — это ухудшит микрофлору внутри теплицы! Только стальные оцинкованные ножки-сваи!
  4. Обратите внимание на дополнительные опции, например, стойки-стеллажи, которые увеличивают пространство внутри теплицы и служат еще одной опорой для каркаса в случае аномальной погоды.

— Доставка приобретенной теплицы, ее монтаж и связанные с этим определенные неудобства — не самая приятная тема для многих садоводов…

— Уже нет. Сейчас в крупных специализированных компаниях организована доставка теплиц с бесплатным монтажом. К тому же вам помогут разобрать и при необходимости вывезти старую конструкцию. Так что для дачников в этом плане все удобно. И не так уж сложна сама сборка: привезенная теплица уже почти готова, установить ее смогут двое мужчин за один день.

Богатого вам урожая и удовольствия от времени, проведенного с семьей на огороде!

Посмотреть ассортимент товаров и узнать о них подробнее можно на сайте agronom22.ru

Хозмаркеты «Агроном»

Барнаул:

  • пр. Космонавтов, 59, корпус 2 («Китайский» рынок на Космонавтов),
  • ул. Взлетная, 2-к, «ВДНХ»,
  • ул. Северо-Западная, 6, «Сельхозрынок»,
  • ул. Попова, 82/2, за ТЦ «Малина»,
  • Змеиногорский тракт, 91-в, «Цветы Алтая».

Новоалтайск:

  • ул. Деповская, 17/2, за ТЦ «Альфа».

Телефон для справок в Барнауле и Новоалтайске: 8 (3852) 55-45-45.

Рубцовск:

  • ул. Ленина 204, ТЦ «Успех», тел. 8 (3855) 75−37−33.

ИП Яковлев А. В. ОГРНИП 304222413900049.

  • Реклама
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость