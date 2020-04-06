«Не гречкой единой»: готовимся правильно к дачному сезону

— Андрей Владимирович, опираясь на вашу практику, скажите, суровая сибирская погода действительно является главным источником угрозы для теплицы на даче? Ведь еще осенью она, казалось, была в порядке…
— Давайте говорить честно! Цель нашего с вами огородничества — это вкусные натуральные овощи для себя и близких. Сейчас все больше людей стали задумываться о самостоятельном выращивании урожая на своих участках. И тут возникает ряд проблем. Теплица должна облегчать наш труд и делать его более комфортным, но зачастую происходит наоборот.
Дело в том, что большинство теплиц продают только для того, чтобы их… продать! Я их так и называю — «конструкции для зарабатывания денег». Вот вы, например, когда строите баню, не планируете, что она у вас рухнет от снегопада или ее сдует ветром? То же самое и с теплицами в Сибири. Зачем покупать заведомо слабое и дешевое изделие?
— Тогда на какие параметры и почему в первую очередь стоит обращать внимание при покупке теплицы?
— Прежде всего — на производителя и отзывы о нем реальных людей, а не на фейки в интернете. Лучше всего самому сходить на специализированную выставку, своими глазами все увидеть, руками потрогать то, что вам предлагают в рекламе. И, конечно, получить дополнительные консультации прямо на месте.
Понятно, что цена — немаловажный фактор. Стоимость хорошей и прочной теплицы размером 3×6 м начинается с 25 тыс. рублей, она может стоить и больше, все зависит от вашего желания. Это в том случае, если вы хотите установить теплицу, как говорится, раз и навсегда. Но что делать, если бюджет сегодня не позволяет такие затраты? Продолжать мучиться с полиэтиленовой пленкой или покупать овощи для семьи в магазине? Выход есть всегда!
Если вы изучите передовую практику, то узнаете, что самые популярные сейчас — тентовые теплицы. Во-первых, полив можно производить один раз в неделю. Во-вторых, не требуется хлопотная процедура по замене грунта, так как тент вы снимете на зиму, и в почве самостоятельно будут происходить все естественные процессы. В-третьих, тентовую теплицу при желании можно без труда перенести на новое место.
Опытные садоводы делают сейчас так:
- для помидоров ставят поликарбонатную прочную теплицу «Сибирская» размером 3×6 м;
- для огурцов и перца — тентовые «ЧУДО-ТЕПЛИЦЫ» длиной 4 м.
И самое интересное: цена их — как за одну теплицу 3×6 м, вот это действительно выгода. Полезной площади будет больше и урожай лучше. Ведь все знают, что не рекомендуется выращивать, например, помидоры вместе с огурцами. Вот и получается, что выгоднее купить две теплицы, нежели одну.
Именно так садоводы и добиваются цели, о которой я говорил: натуральные и вкусные овощи для себя и близких без лишних хлопот!
- Сотовый поликарбонат, используемый для теплицы, должен быть предназначен именно для выращивания растений (то есть не простой строительный материал, которым сейчас переполнены магазины).
- Теплица под сотовый поликарбонат должна быть из профильной цельнокатаной трубы сечением не менее 20×30 мм и обязательно с цельносварными фасадами и цельными дугами с усилением вверху.
- Никакого бруса или досок в фундаменте — это ухудшит микрофлору внутри теплицы! Только стальные оцинкованные ножки-сваи!
- Обратите внимание на дополнительные опции, например, стойки-стеллажи, которые увеличивают пространство внутри теплицы и служат еще одной опорой для каркаса в случае аномальной погоды.
— Доставка приобретенной теплицы, ее монтаж и связанные с этим определенные неудобства — не самая приятная тема для многих садоводов…
— Уже нет. Сейчас в крупных специализированных компаниях организована доставка теплиц с бесплатным монтажом. К тому же вам помогут разобрать и при необходимости вывезти старую конструкцию. Так что для дачников в этом плане все удобно. И не так уж сложна сама сборка: привезенная теплица уже почти готова, установить ее смогут двое мужчин за один день.
Богатого вам урожая и удовольствия от времени, проведенного с семьей на огороде!
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