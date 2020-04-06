«Не гречкой единой»: готовимся правильно к дачному сезону

Долгожданное начало дачного сезона — 2020 многим садоводам может испортить неприятный факт: ваша теплица, верой и правдой служившая несколько лет, не выдержала испытаний снегом и ветрами, деформировалась или разрушилась. Впрочем, выносливость в условиях сибирского климата — это важный, но не главный фактор, на который нужно обращать внимание при покупке новой теплицы для своего участка. На первом месте должны быть ее функционал и удобство в обслуживании. Об этом нам рассказал один из экспертов в данном вопросе, руководитель алтайской производственной компании « Агроном » Андрей Яковлев.

— Андрей Владимирович, опираясь на вашу практику, скажите, суровая сибирская погода действительно является главным источником угрозы для теплицы на даче? Ведь еще осенью она, казалось, была в порядке…

— Давайте говорить честно! Цель нашего с вами огородничества — это вкусные натуральные овощи для себя и близких. Сейчас все больше людей стали задумываться о самостоятельном выращивании урожая на своих участках. И тут возникает ряд проблем. Теплица должна облегчать наш труд и делать его более комфортным, но зачастую происходит наоборот.

Дело в том, что большинство теплиц продают только для того, чтобы их… продать! Я их так и называю — «конструкции для зарабатывания денег». Вот вы, например, когда строите баню, не планируете, что она у вас рухнет от снегопада или ее сдует ветром? То же самое и с теплицами в Сибири. Зачем покупать заведомо слабое и дешевое изделие?

— Тогда на какие параметры и почему в первую очередь стоит обращать внимание при покупке теплицы?

— Прежде всего — на производителя и отзывы о нем реальных людей, а не на фейки в интернете. Лучше всего самому сходить на специализированную выставку, своими глазами все увидеть, руками потрогать то, что вам предлагают в рекламе. И, конечно, получить дополнительные консультации прямо на месте.

Понятно, что цена — немаловажный фактор. Стоимость хорошей и прочной теплицы размером 3×6 м начинается с 25 тыс. рублей, она может стоить и больше, все зависит от вашего желания. Это в том случае, если вы хотите установить теплицу, как говорится, раз и навсегда. Но что делать, если бюджет сегодня не позволяет такие затраты? Продолжать мучиться с полиэтиленовой пленкой или покупать овощи для семьи в магазине? Выход есть всегда!

Если вы изучите передовую практику, то узнаете, что самые популярные сейчас — тентовые теплицы. Во-первых, полив можно производить один раз в неделю. Во-вторых, не требуется хлопотная процедура по замене грунта, так как тент вы снимете на зиму, и в почве самостоятельно будут происходить все естественные процессы. В-третьих, тентовую теплицу при желании можно без труда перенести на новое место.

Опытные садоводы делают сейчас так:

для помидоров ставят поликарбонатную прочную теплицу «Сибирская» размером 3×6 м;

для огурцов и перца — тентовые «ЧУДО-ТЕПЛИЦЫ» длиной 4 м.

И самое интересное: цена их — как за одну теплицу 3×6 м, вот это действительно выгода. Полезной площади будет больше и урожай лучше. Ведь все знают, что не рекомендуется выращивать, например, помидоры вместе с огурцами. Вот и получается, что выгоднее купить две теплицы, нежели одну.

Именно так садоводы и добиваются цели, о которой я говорил: натуральные и вкусные овощи для себя и близких без лишних хлопот!

Еще важные нюансы: Сотовый поликарбонат , используемый для теплицы , должен быть предназначен именно для выращивания растений ( то есть не простой строительный материал , которым сейчас переполнены магазины). Теплица под сотовый поликарбонат должна быть из профильной цельнокатаной трубы сечением не менее 20×30 мм и обязательно с цельносварными фасадами и цельными дугами с усилением вверху. Никакого бруса или досок в фундаменте — это ухудшит микрофлору внутри теплицы! Только стальные оцинкованные ножки-сваи! Обратите внимание на дополнительные опции , например , стойки-стеллажи , которые увеличивают пространство внутри теплицы и служат еще одной опорой для каркаса в случае аномальной погоды.

— Доставка приобретенной теплицы, ее монтаж и связанные с этим определенные неудобства — не самая приятная тема для многих садоводов…

— Уже нет. Сейчас в крупных специализированных компаниях организована доставка теплиц с бесплатным монтажом. К тому же вам помогут разобрать и при необходимости вывезти старую конструкцию. Так что для дачников в этом плане все удобно. И не так уж сложна сама сборка: привезенная теплица уже почти готова, установить ее смогут двое мужчин за один день.

Богатого вам урожая и удовольствия от времени, проведенного с семьей на огороде!

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Хозмаркеты «Агроном» Барнаул: пр. Космонавтов , 59 , корпус 2 ( «Китайский» рынок на Космонавтов),

59 корпус 2 «Китайский» рынок на Космонавтов), ул. Взлетная , 2-к , «ВДНХ»,

2-к «ВДНХ», ул. Северо-Западная , 6 , «Сельхозрынок»,

6 «Сельхозрынок», ул. Попова , 82/2 , за ТЦ «Малина»,

82/2 за ТЦ «Малина», Змеиногорский тракт , 91-в , «Цветы Алтая». Новоалтайск: ул. Деповская , 17/2 , за ТЦ «Альфа». Телефон для справок в Барнауле и Новоалтайске: 8 (3852) 55-45-45 . Рубцовск: ул. Ленина 204 , ТЦ «Успех», тел. 8 ( 3855) 75−37−33.

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