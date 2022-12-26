26 декабря
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Потребитель

Не хуже, чем в Барнауле. Еще в одном алтайском городе «Мегафон» модернизировал мобильную связь

Благодаря компании «Мегафон» жизнь в Бийске, втором городе края, станет комфортнее. Там улучшили более 40 базовых станций. Модернизация коснулась не только жилых районов, но социально значимых объектов. Теперь мобильный интернет в Бийске станет не только доступнее, но и быстрее. Как это удалось «Мегафону» — наш материал.

Вышка.
Вышка.
Фото предоставлено ПАО МегаФон.

Модернизация инфраструктуры связи на территории города является частью большой программы, направленной на развитие связи в Алтайском крае. Инженеры оператора провели обновление действующего оборудования на улицах Петра Мерлина, Волочаевская, Турусова, Пушкина, Матросова, Советская, Садовая, Мамонтова, Льнокомбинат, Революции, Горно-Алтайской, Спекова, Горького, Красноармейская и других. Качество связи улучшилось не только на территориях с плотной жилой застройкой, но и в социально значимых локация города — вблизи Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра, центральной городской больницы, образовательных учреждений, а также городской администрации.

На действующих объектах связи МегаФона в Бийске инженеры компании запустили дополнительный слой LTE, который отличается одновременно и высокими скоростями мобильного интернета, и расширенным радиусом покрытия сети. Благодаря улучшениям жители Бийска смогут пользоваться в этих локациях быстрым мобильным интернетом на средней скорости порядка 50 Мбит/с. Также инженеры компании расширили емкость сети, чтобы она могла обслуживать одновременно большее количество абонентов без снижения качества сигнала. Так что в эти новогодние праздники, когда традиционно возрастает нагрузка на инфраструктуру связи, абоненты МегаФона смогут быстрее делиться праздничными фотографиями и видео в соцсетях и смотреть любимые фильмы и программы в высоком разрешении без задержек.

— При планировании строительства новых объектов связи мы пользуемся инструментами Big data, которые помогают нам определить те микрорайоны, где наиболее востребованы мобильные сервисы. В Бийске таких локаций много — это крупный научный, учебный и промышленный центр юга края, также ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, направляющихся на отдых в Белокуриху. Благодаря проведенным работам жители и гости города почувствуют новое качество голосовой связи и мобильного интернета, — комментирует Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай.

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