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10 июля 18°C

Не мойте и не стригите: как защитить своего питомца в жару

Собаки и кошки о своих недугах не могут сказать словами. В отличие от людей они куда более беззащитны и уязвимы. О чем нужно позаботиться, чтобы обезопасить вашего питомца в жару — разбирался altapress.ru.

Автомобиль. Собака. Поездка
Автомобиль. Собака. Поездка
СС0

Солнечная опасность

Серьезную опасность летом представляет солнце и высокая температура. Животные спасают себя только за счет учащенного дыхания и потовых желез на лапах — охлаждаться через всю поверхность тела они не способны, пишет RG.ru. Не забываем и про то, что мохнатые быстро нагреваются и медленно охлаждаются.

Откажитесь от прогулок в часы сильной солнечной активности. Не нагружайте бегом и играми в жару — особенно по песку и асфальту.

Не оставляйте животных запертыми в машине, привязанными на солнце. Тепловой удар может настигнуть питомца и в душной квартире, особенно если хозяин не открывает окна.

Как защитить животное от солнца

  • Выгул собак лучше перенести на утро и вечер.
  • Подбирайте свободный намордник — у собаки должна быть возможность высунуть язык во время прогулки.
  • В течении дня не забывайте периодически смачивать голову и лапы водой. Чаще меняйте воду в миске — она всегда должна быть свежей и прохладной.
  • Собираясь на природу, позаботьтесь об укрытии от солнца для вашего питомца и обеспечьте свободный доступ к питьевой воде.
  • Регулярно вычесывайте своих собак и кошек и ни в коем случае не подстригайте питомца налысо. От жары таким способом вы его вряд ли спасете, зато увеличите шанс перегрева и даже ожога.

Если питомец все-таки перегрелся

Чтобы исправить положение, переместите животное в тень, оберните его мокрым полотенцем. Убедитесь в том, что питомцу достаточно свежего воздуха. Можете наложить холодные компрессы в область подмышек и на внутреннюю поверхность бедер. Главное, не переусердствуйте, чтобы не простудить вашу собаку или кошку.

Собака, мопс.
Собака, мопс.
pixabay.com

От частого купания лучше отказаться. Особенно в прохладной воде. Перепады между температурой тела и воды могут привести к воспалению легких или мочеполовой системы. Частое использование моющих средств может нарушить жировой баланс — это приведет к сухости кожи, дерматитам и проблемам с естественной термозащитой организма.

Другие опасности

Клещи, которые могут вызвать пироплазмоз, и блохи. К счастью, в зоомагазинах огромных выбор средств защищающих от этого: спреи, капли, таблетки и специальные ошейники.

Стоит также опасаться мышей, крыс и ежей. Они являются главными переносчиками бешенства, лептоспироза и других опасных болезней. Защитить питомца вы можете прививкой и наблюдением.

Осы, пчелы и змеи — их укусы вызывают отравления и аллергические реакции. На природу берите с собой специальную аптечку для животного.

Следите за тем, чтобы удобрения для грядок и другие средства не попали животному в пасть. Не стоит выпускать его сразу после обработки участка.

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