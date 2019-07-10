Не мойте и не стригите: как защитить своего питомца в жару

Солнечная опасность
Серьезную опасность летом представляет солнце и высокая температура. Животные спасают себя только за счет учащенного дыхания и потовых желез на лапах — охлаждаться через всю поверхность тела они не способны, пишет RG.ru. Не забываем и про то, что мохнатые быстро нагреваются и медленно охлаждаются.
Откажитесь от прогулок в часы сильной солнечной активности. Не нагружайте бегом и играми в жару — особенно по песку и асфальту.
Не оставляйте животных запертыми в машине, привязанными на солнце. Тепловой удар может настигнуть питомца и в душной квартире, особенно если хозяин не открывает окна.
Как защитить животное от солнца
- Выгул собак лучше перенести на утро и вечер.
- Подбирайте свободный намордник — у собаки должна быть возможность высунуть язык во время прогулки.
- В течении дня не забывайте периодически смачивать голову и лапы водой. Чаще меняйте воду в миске — она всегда должна быть свежей и прохладной.
- Собираясь на природу, позаботьтесь об укрытии от солнца для вашего питомца и обеспечьте свободный доступ к питьевой воде.
- Регулярно вычесывайте своих собак и кошек и ни в коем случае не подстригайте питомца налысо. От жары таким способом вы его вряд ли спасете, зато увеличите шанс перегрева и даже ожога.
Если питомец все-таки перегрелся
Чтобы исправить положение, переместите животное в тень, оберните его мокрым полотенцем. Убедитесь в том, что питомцу достаточно свежего воздуха. Можете наложить холодные компрессы в область подмышек и на внутреннюю поверхность бедер. Главное, не переусердствуйте, чтобы не простудить вашу собаку или кошку.
От частого купания лучше отказаться. Особенно в прохладной воде. Перепады между температурой тела и воды могут привести к воспалению легких или мочеполовой системы. Частое использование моющих средств может нарушить жировой баланс — это приведет к сухости кожи, дерматитам и проблемам с естественной термозащитой организма.
Другие опасности
Клещи, которые могут вызвать пироплазмоз, и блохи. К счастью, в зоомагазинах огромных выбор средств защищающих от этого: спреи, капли, таблетки и специальные ошейники.
Стоит также опасаться мышей, крыс и ежей. Они являются главными переносчиками бешенства, лептоспироза и других опасных болезней. Защитить питомца вы можете прививкой и наблюдением.
Осы, пчелы и змеи — их укусы вызывают отравления и аллергические реакции. На природу берите с собой специальную аптечку для животного.
Следите за тем, чтобы удобрения для грядок и другие средства не попали животному в пасть. Не стоит выпускать его сразу после обработки участка.