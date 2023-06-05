Не только родиться. 5 эффективных способов получить гражданство

Иметь паспорта сразу двух государств стремятся многие, поскольку это дает более широкие возможности для получения образования, реализации себя в профессии, при ведении бизнеса, организации путешествий по миру и во многих других случаях. Существует несколько способов стать полноправным гражданином другой страны, о которых мы расскажем ниже.

Длительное проживание

Получение гражданства по факту длительного проживания возможно во многих странах. Так для Аргентины это два года, для Бразилии — четыре, для Болгарии — пять. Конкретные сроки зависят от законодательства государства. Конечно, кроме факта проживания, соискателю придется подтвердить знание языка, истории, культуры т.д., а также соответствие некоторым другим критериям.

Вступление в брак

Во многих странах вступающий в брак с местным жителем иностранец может претендовать на получение гражданства. Однако, чтобы такой союз не признали фиктивным, что является весьма распространенным явлением, паспорт можно получить только через несколько лет совместной жизни и прохождения дополнительных собеседований на предмет реальности, а не фиктивности союза.

Рождение ребенка

Канада, Аргентина, Куба, США и многие другие страны дают гражданство детям, родившимся на их территории. Например, в Чили, при рождении ребенка иностранкой, гражданство присваивается не только новорожденному, но и родителям. Если вас заинтересовало это направление, вы можете обратиться в компанию Сhilebabies, где вам расскажут обо всех нюансах получения чилийского гражданства.

Инвестиции в стране

Гражданство за инвестиции в бизнес или недвижимость также можно получить во многих странах мира (Турция, Черногория и многие другие). Суммы, которые требуются вложить, зависят от конкретной страны, но, как правило, они довольно внушительные.

Особые заслуги

Получить паспорт можно за особые заслуги в области культуры, науки, спорта, производства и других направлений. Конечно, такой способ доступен лишь по-настоящему выдающимся деятелям, но ничего невозможного нет!