Не упустить момент

В настоящее время процентные ставки Алтайского фонда микрозаймов «привязаны» к ключевой ставке Банка России. Это делает займы в АФМ максимально выгодными.

Для предпринимателей из моногородов, таких как: Новоалтайск, Заринск, Яровое, Алейск, Степное Озеро процент по займу составляет ½ ключевой ставки на дату подписания договора займа — сейчас это 3%. Но и для остальных территорий региона займы для развития бизнеса более чем выгодные. Итак, каковы в настоящее время проценты Алтайского фонда микрозаймов?

При наличии залога: 4,5% годовых на срок до 12 месяцев;

6% годовых на срок свыше 12 месяцев;

5% годовых для льготной категории займов; *

3% годовых для предпринимателей из моногородов** при реализации приоритетных проектов;

1,0% годовых для субъектов , пострадавших в ЧС.

Фото: «Алтайский фонд микрозаймов»

При отсутствии залога: 8 , 5% годовых на срок до 12 месяцев,

5% годовых на срок до 12 месяцев, 10% годовых на срок свыше 12 месяцев,

6% годовых для предпринимателей из моногородов при реализации приоритетных проектов;

1% годовых для субъектов , пострадавших в ЧС.

Фото: «Алтайский фонд микрозаймов» В настоящее время доля Алтайского фонда микрозаймов на рынке микрофинансовых организаций края составляет 97%. За время деятельности регионального фонда, который отметил 10 лет со дня создания в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса, предоставлено 4680 микро-займов на сумму более 3, 5 млрд рублей. Филиалы фонда работают в 11 районах и городах края. Капитализация Фонда по состоянию на начало 2020 года составляет 678 млн рублей.

Рассчитать займ можно в калькуляторе на сайте АФМ — здесь.

Вопросы можно задать по телефону — (3852) 538−070.

Справка

* Развитие деревопереработки; предоставление бытовых услуг; развитие сферы пассажироперевозок; заготовка и/или переработка дикоросов; развитие промышленности; развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации; развитие предприятий-экспортеров; приобретение тракторов, а также посевных комплексов, произведенных (собранных) в Алтайском крае; переработка молока и мяса; «онлайн-кассы»; «стартуй» (возраст до 30 лет), «серебряный бизнес» (возраст старше 45 лет); бизнес-леди (женщины-предприниматели, совмещающие с бизнесом воспитание детей до 3-х лет) и др.

** Моногорода́ России — российские населённые пункты, которые были основаны при градообразующих предприятиях с целью обеспечения производства трудовыми ресурсами.

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов». Подробные условия выдачи займов на сайте afmz.ru