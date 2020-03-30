Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 марта 0°C
165

Не упустить момент

В настоящее время процентные ставки Алтайского фонда микрозаймов «привязаны» к ключевой ставке Банка России. Это делает займы в АФМ максимально выгодными.

Фото: "Алтайский фонд микрозаймов"

Для предпринимателей из моногородов, таких как: Новоалтайск, Заринск, Яровое, Алейск, Степное Озеро процент по займу составляет ½ ключевой ставки на дату подписания договора займа — сейчас это 3%. Но и для остальных территорий региона займы для развития бизнеса более чем выгодные. Итак, каковы в настоящее время проценты Алтайского фонда микрозаймов?

При наличии залога:
  • 4,5% годовых на срок до 12 месяцев;
  • 6% годовых на срок свыше 12 месяцев;
  • 5% годовых для льготной категории займов; *
  • 3% годовых для предпринимателей из моногородов** при реализации приоритетных проектов;
  • 1,0% годовых для субъектов, пострадавших в ЧС.
Фото: «Алтайский фонд микрозаймов»
При отсутствии залога:
  • 8, 5% годовых на срок до 12 месяцев,
  • 10% годовых на срок свыше 12 месяцев,
  • 6% годовых для предпринимателей из моногородов при реализации приоритетных проектов;
  • 1% годовых для субъектов, пострадавших в ЧС.
Фото: «Алтайский фонд микрозаймов»

В настоящее время доля Алтайского фонда микрозаймов на рынке микрофинансовых организаций края составляет 97%. За время деятельности регионального фонда, который отметил 10 лет со дня создания в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса, предоставлено 4680 микро-займов на сумму более 3, 5 млрд рублей. Филиалы фонда работают в 11 районах и городах края. Капитализация Фонда по состоянию на начало 2020 года составляет 678 млн рублей.

Рассчитать займ можно в калькуляторе на сайте АФМ — здесь.

Вопросы можно задать по телефону — (3852) 538−070.

Справка

* Развитие деревопереработки; предоставление бытовых услуг; развитие сферы пассажироперевозок; заготовка и/или переработка дикоросов; развитие промышленности; развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации; развитие предприятий-экспортеров; приобретение тракторов, а также посевных комплексов, произведенных (собранных) в Алтайском крае; переработка молока и мяса; «онлайн-кассы»; «стартуй» (возраст до 30 лет), «серебряный бизнес» (возраст старше 45 лет); бизнес-леди (женщины-предприниматели, совмещающие с бизнесом воспитание детей до 3-х лет) и др.

** Моногорода́ России — российские населённые пункты, которые были основаны при градообразующих предприятиях с целью обеспечения производства трудовыми ресурсами.

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов». Подробные условия выдачи займов на сайте afmz.ru

  • Реклама
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость