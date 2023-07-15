15 июля
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Потребитель

Не все солнцезащитные средства хорошо защищают от рака кожи. Особое мнение

Некоторые солнцезащитные средства не блокируют солнечные лучи, вызывающие рак кожи и фотостарение, указывает Газета.Ru.

Пляж. Солнцезащитный крем.
Пляж. Солнцезащитный крем.
СС0

Определить степень защиты можно по маркировке, рассказала дерматолог клиники «Рассвет» Вера Воронина.

Маркировка SPF означает — средство защищает от лучей типа В. Они вызывают покраснение, жжение и другие признаки солнечного ожога и проникают только в поверхностный слой кожи и потому менее опасны, чем лучи типа А.

Последние вносят основной вклад в повреждение ДНК клеток кожи, результатом которого становится фотостарение и рак кожи. Средства от лучей типа А имеют маркировку «для защиты от широкого спектра излучения.

Крем защищает не только от ожогов, которые вызывают UVB-лучи, но и от разрушительного действия UVA-излучения, провоцирующего фотостарение и риск возникновения меланомы.

Как пользоваться солнцезащитным кремом?

Безопасного загара в принципе не бывает с 12 до 16 часов. Если же вы собрались на пляж в другое время, нужно помнить несколько правил:

  1. Наносить крем от солнца за полчаса до выхода на солнце.
  2. Не жалеть крема: на лицо и шею нужна минимум чайная ложка средства, на тело – примерно пять столовых ложек.
  3. Обновлять средство каждые 2-3 часа.
  4. Даже средство с пометкой «водостойкое» после 40 минут купания требует повторного нанесения.
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