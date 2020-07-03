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И взлетим, и поплаваем. ТОП-5 самых дорогих катеров и яхт на вторичном рынке Барнаула

Лето, жара, духота — пора к воде, на волю. Для любителей активного водного отдыха altapress.ru подготовил рейтинг самых дорогих моторных яхт и катеров, продаваемых в Барнауле. Выбор, конечно, не слишком богатый, в отличие от тех же иномарок. Но при желании купить моторку для экстрима или катер для роскошного корпоративного уик-энда, вполне возможно.

Причал. Яхты.
Причал. Яхты.
СС0

Самые дорогие катера и яхты на вторичном рынке Барнаула (руб.)

  1. Cobalt343 twin MER 525 — 10 млн.
  2. Моторная яхта на Телецком — 7,1 млн.
  3. Stingray 250 CS — 2,6 млн.
  4. Лодка WattsCraft LTD — 1,8 млн.
  5. Катер «Ярославец» — 1,75 млн.

Символическое первое место по цене и золотую медаль за описание моторной яхты получает владелец Cobalt343 twin MER 525. Спортивную яхту хозяин продает за 10 млн рублей, хотя не исключает торг или обмен на автомобиль премиум-класса. Автор объявления скромно делится плюсами своей крохи: «Спортивная яхта и новая телега. Новые колонки XR Racing, новые винты».

Cobalt343 twin MER 525.
Cobalt343 twin MER 525.
Сайты частных объявлений.

Следующая в списке по дороговизне — моторная яхта на Телецком озере (модель автор не указал). Стоимость старушки родом 2006 года составила 7,1 млн рублей. Автор объявления описал все преимущества яхты в двух словах: «двигатель 2хMAG 350, мощность 600 л/с, наработка 500 часов».

Моторная яхта.
Моторная яхта.
Сайты частных объявлений.

Третий призер оценен чуть больше 2,5 млн рублей. Однако по оснащенности Stingray 250 CS превосходит предыдущих представителей воды — автор объявления расписал наличие полной комплектации. У катера есть синяя полоса на корпусе, лебедка на дистанционном управлении, эхолот, стеклоочиститель и полная тент-палатка в цвет полосы.

Stingray 250 CS.
Stingray 250 CS.
Сайты частных объявлений.

Лодка от новозеландской компании WattsCraft LTD обойдется в 1,8 млн рублей. Это эксклюзивное боевое судно, потому что на нем, как уверяет владелец, есть водомет, а корпус изготавливался в Новой Зеландии. Продавец уверяет, что все документы в порядке, а он не прочь поторговаться.

Лодка WattsCraft LTD.
Лодка WattsCraft LTD.
Сайты частных объявлений.

Завершает пятерку предложений на рынке шикарный катер «Ярославец». На таком можно фильмы снимать. Это настоящая дача на воде — на катере есть баня, кухня, уютные каюты, бак для запаса пресной воды. Вам останется только принести мангал и уплыть в самоизоляцию.

Катер &quot;Ярославец&quot;.
Катер «Ярославец».
Сайты частных объявлений.

Дарья Зыкова

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