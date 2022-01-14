14 января -16°C
﻿
Потребитель

Небо и земля: эксперты «МегаФона» выяснили, какой вид транспорта чаще всего выбирают жители Алтайского края

Пассажиры международного аэропорта имени Г.С. Титова стали самыми «цифровыми» путешественниками в Алтайском крае. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона». Эксперты сравнили мобильный трафик своих абонентов в ключевых транспортных хабах региона. Так, пассажиры барнаульского аэропорта в прошлом году использовали в среднем в 1,5 раза больше интернета, чем люди, выезжающие на поезде. Зато любители вагонной романтики говорили по телефону на 40% больше.

Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова.
Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова.
Алексей Мартышкин

При этом на железнодорожном вокзале Барнаула в 2021 году «зачекинилось» в 1,5 раза больше пассажиров, чем в аэропорту. Популярность железнодорожного транспорта в регионе объясняется более широкой картой маршрутов, в том числе региональных и пригородных. По сравнению с предыдущим годом, количество абонентов компании, прибывающих или отправляющихся в путешествие по рельсам, выросло на 34%. Чаще всего помимо барнаульцев, на вокзале «отмечались» жители Новосибирской и Кемеровской областей, Москвы, Свердловской области и Краснодарского края.

Ослабление санитарных ограничений положительно сказалось и на востребованности авиасообщения. В 2021 году в аэропорту Барнаула побывало в 7 раз больше абонентов компании, чем в предшествующем году. При этом колебания пассажиропотока в алтайской воздушной гавани в большей степени, чем на железнодорожном транспорте, имеют привязку к сезонам. Так в августе, который стал самым популярным месяцем для путешествий на самолете, мобильная активность в терминале была в 2 раза больше, чем в январе, на который пришелся самый низкий трафик. По данным оператора, в аэропорту кроме жителей края чаще всех регистрировались пассажиры из Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской области.

  • Новости телекома
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость