Небо и земля: эксперты «МегаФона» выяснили, какой вид транспорта чаще всего выбирают жители Алтайского края

Пассажиры международного аэропорта имени Г.С. Титова стали самыми «цифровыми» путешественниками в Алтайском крае. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона». Эксперты сравнили мобильный трафик своих абонентов в ключевых транспортных хабах региона. Так, пассажиры барнаульского аэропорта в прошлом году использовали в среднем в 1,5 раза больше интернета, чем люди, выезжающие на поезде. Зато любители вагонной романтики говорили по телефону на 40% больше.

При этом на железнодорожном вокзале Барнаула в 2021 году «зачекинилось» в 1,5 раза больше пассажиров, чем в аэропорту. Популярность железнодорожного транспорта в регионе объясняется более широкой картой маршрутов, в том числе региональных и пригородных. По сравнению с предыдущим годом, количество абонентов компании, прибывающих или отправляющихся в путешествие по рельсам, выросло на 34%. Чаще всего помимо барнаульцев, на вокзале «отмечались» жители Новосибирской и Кемеровской областей, Москвы, Свердловской области и Краснодарского края.

Ослабление санитарных ограничений положительно сказалось и на востребованности авиасообщения. В 2021 году в аэропорту Барнаула побывало в 7 раз больше абонентов компании, чем в предшествующем году. При этом колебания пассажиропотока в алтайской воздушной гавани в большей степени, чем на железнодорожном транспорте, имеют привязку к сезонам. Так в августе, который стал самым популярным месяцем для путешествий на самолете, мобильная активность в терминале была в 2 раза больше, чем в январе, на который пришелся самый низкий трафик. По данным оператора, в аэропорту кроме жителей края чаще всех регистрировались пассажиры из Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской области.