Небольшие секреты, которые помогут сэкономить электроэнергию

Так, только в сентябре в рамках дисконтной акции «Алтайэнергосбыт» предлагает приобрести светодиодные лампы мощностью 11 Вт по выгодной цене — всего за 55 рублей !

В осенний период времени лампы начинают светиться в домах всё дольше, что приводит к росту расходов на электроэнергию. Но есть небольшие секреты, которые помогут сэкономить .

Почему стоит выбрать именно светодиодные лампы?

Кроме очевидных преимуществ: безопасность, экологичность, долговечность, несомненным плюсом таких ламп является низкое энергопотребление. Они в 8−10 раз экономичнее ламп накаливания. Например, среднестатистическая семья, где взрослые ходят на работу, а дети — в детский сад или школу, использует «световой» режим около 5−6 часов в сутки. В год — почти 2000 часов горения ламп. За это время аналог светодиодной лампы мощностью 11 Вт — лампа накаливания мощностью 90 Вт потратит около 180 кВт⋅ч, а светодиодная (11 Вт) — 22. Как видим, экономия составляет больше 155 кВт⋅ч с одной лампы.

Тариф для квартиры в городе Барнауле — 3,33 за 1 кВт⋅ч. Соответственно, экономия в пересчёте на одну светодиодную лампу составит больше 525 рублей! А сколько их в вашей квартире?

Приобрести такие лампы можно в клиентских офисах «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

Со списком ламп, участвующих в акции, можно ознакомиться в разделе «Акции и скидки» на корпоративном сайте. Там же вы найдёте информацию о действующих акциях и специальных предложениях от АО «Алтайэнергосбыт».

Справки по телефонам:

В Алтайском крае +7 ( 3852) 560−660;

3852) 560−660; В Республике Алтай +7 ( 38822) 20−570.