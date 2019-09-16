Небольшие секреты, которые помогут сэкономить электроэнергию

Почему стоит выбрать именно светодиодные лампы?
Кроме очевидных преимуществ: безопасность, экологичность, долговечность, несомненным плюсом таких ламп является низкое энергопотребление. Они в 8−10 раз экономичнее ламп накаливания. Например, среднестатистическая семья, где взрослые ходят на работу, а дети — в детский сад или школу, использует «световой» режим около 5−6 часов в сутки. В год — почти 2000 часов горения ламп. За это время аналог светодиодной лампы мощностью 11 Вт — лампа накаливания мощностью 90 Вт потратит около 180 кВт⋅ч, а светодиодная (11 Вт) — 22. Как видим, экономия составляет больше 155 кВт⋅ч с одной лампы.
Тариф для квартиры в городе Барнауле — 3,33 за 1 кВт⋅ч. Соответственно, экономия в пересчёте на одну светодиодную лампу составит больше 525 рублей! А сколько их в вашей квартире?
Приобрести такие лампы можно в клиентских офисах «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.
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- В Республике Алтай +7 (38822) 20−570.
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