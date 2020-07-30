Cтоимocть арeнды — 250 pублeй зa 1 кв. мeтр. При этом коммунальныe pасходы и уборка общих помещений включены в стоимость. Оплата расходов по электроэнергии в стоимость не входит.
Все предлагаемые в аренду помещения имеют хорошее качество, но арендаторам разрешается делать свой ремонт. Имеется возможность подключения телефонной линии, а также сети интернет.
Здание круглосуточно охраняется, имеется автостоянка. Арендаторам предоставляется юридический адрес.
Автобусная остановка «Торговый центр «ЗИЛ» расположена в двух минутах ходьбы от здания.
На дополнительные вопросы ответят по телефону: 8−929−329−33−55.