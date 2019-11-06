Неделя Россети Сибирь стартовала в учебных заведениях региона

С 1 ноября в филиалах компании стартовала профориентационная кампания «Неделя Россети Сибирь». В течение двух месяцев для школьников и студентов будут открыты двери всех подразделений Россети Сибирь в Алтайском крае. До конца года планируется провести 40 экскурсий для школьников и около 10 для студентов высших и средних учебных заведений региона.

Многие сотрудники компании сегодня вспоминают, что именно после такой встречи они когда-то приняли решение навсегда связать свою судьбу с энергетикой. Например, главный инженер Поспелихинского РЭС Павел Кудин: «Первый раз побывал на подстанции еще школьником. Тогда выпускной класс, в котором я учился, пригласили на экскурсию в Поспелихинский РЭС. Вернулся домой и уже точно знал, что обязательно стану энергетиком. Вот уже больше 10 лет работаю в этом самом РЭС. Считаю свою работу самой лучшей и уважаемой, а отрасль — очень нужной и важной для общества».

Цель такой ежегодной профориентационной кампании — презентация отрасли и себя как крупного и стабильного работодателя на территории присутствия. В этом году на территории обслуживания Россети Сибирь запланировано к посещению 314 школ и 49 высших и средних учебных заведений. Общение с профессиональными энергетиками позволяет лучше узнать профессию и выбрать направление по душе.