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Потребитель

Недоступная электроника: цены снижаются только на телевизоры

Телевизоры стали единственным предметом электроники, цены на которую в России снижаются, сообщают «Известия» со ссылкой на исследования рынка российскими ритейлерами, в числе которых «М.Видео — Эльдорадо», Ozon.ru и представительство AliExpress.

Мужчина и телевизор. Потребители.
Мужчина и телевизор. Потребители.
Анна Зайкова

Средняя цена телевизора в РФ — 23,2 тыс. рублей — снизилась в первом полугодии 2019 года на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и на 12% — по сравнению с январем — июнем 2016-го.

При этом еще больше снижается цена смарт-ТВ и экранов высокой четкости.

Причиной такой динамики цен стало удешевление производства, связанное с длинным циклом обновления техники.

Чаще всего россияне покупают телевизоры с большим экраном: на устройства с диагональю 45 дюймов (около 114 см) приходится 20% продаж.

Между тем цены на другие виды электроники, напротив, повышаются. Так, средняя величина чека на ноутбуки выросла за год на 12%, на планшеты — на 4,7%, на смартфоны — 6%.

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