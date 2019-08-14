Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
174

Недвижимость можно приобрести по карте Сбербанка

Сбербанк предлагает особые условия эквайринга для застройщиков: теперь покупка недвижимости возможна и безналичным способом, что гарантирует полную безопасность расчетов и современный цифровой сервис.

Недвижимость можно приобрести по карте Сбербанка.
Недвижимость можно приобрести по карте Сбербанка.
Источник: ПАО Сбербанк.

По картам можно оплатить полную стоимость квартиры, первоначальный взнос и ежемесячные платежи по ипотеке, вносить платежи по программам рассрочки от застройщиков, а также приобрести машиноместо или подсобные помещения.

Новый способ отвечает всем нововведениям в ФЗ № 214. В соответствии с поправками, вступившими в силу с 1 июля текущего года, застройщики осуществляют финансирование долевого строительства жилья только с применением эскроу-счетов. На данный счет будущий собственник квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует их до окончания строительства и перечисляет застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартиры.

Приобретая недвижимость по карте, покупатели имеют возможность воспользоваться банковской программой лояльности.

Максим Волков,
заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Сегодня трудно представить жизнь без банковских карт. Теперь пользоваться ими можно не только в магазине, транспорте, кафе или аптеке, но также оплатить при помощи карты покупку недвижимости. Новый сервис, безусловно, очень удобен. А, кроме того, он гарантирует безопасность и прозрачность расчетов, что важно для всех — как для покупателей, так и для застройщиков. Мы рады, что смогли предложить эту услугу нашим клиентам.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость