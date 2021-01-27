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Потребитель

Некоторые россияне требуют оплаты услуг ЖКХ за счет государства

Россия — самая богатая и огромная страна мира, а поэтому Госдума должна законодательно закрепить оплату ЖКХ в стране за счет государства, говорится в петиции, размещенной на сайте change.org.

Горячая вода, кран.
Горячая вода, кран.
CC0

Огромные запасы нефти, газа, других полезных ископаемых и даже воды «позволяют государству полностью покрыть траты на ЖКХ», считает автор электронного документа. При этом население РФ «очень маленькое для такой огромной страны».

«Всего 144 миллиона на эти несметные богатства, — это не Китай с миллиардами граждан. Поэтому каждый гражданин РФ, если бы богатства страны распределялись между всеми гражданами, был бы долларовым миллионером», — сказано в петиции.

Автор подчеркивает: «Понимаем, что Россия тратит много денег на проведение имперской политики, но ее можно проводить более цивилизованными методами, а не невозвратными кредитами. Все империи мира давно перешли на более современные имперские методы. Куда деваются огромные деньги от продажи ресурсов — это вопрос к прокуратуре, полиции и президенту».

«Требуем оплаты ЖКХ за счет государства, гражданами которого мы являемся, и поэтому имеем право на оплату ЖКХ за счет продаваемых ресурсов страны, наших богатств», — резюмирует петиция.

На момент публикации петицию подписали около 50 человек.

Национальная идея

Ранее на сайте Российской общественной инициативы также была размещена петиция, в которой говорилось, что Россия — богатейшая ресурсами страна, а живущие в ней простые граждане не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, потому что слишком дорого, и цены постоянно растут, пишет «Росбалт».

Автор петиции предложил сделать национальной идеей в РФ ежегодное снижение цен на тепло, электроснабжение и ЖКХ.

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