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Потребитель

Некоторые торговые сети будут продавать без наценки тушенку и макароны. Перечень продуктов

X5 Retail Group, крупнейший в России ритейлер, управляющий магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», будет продавать некоторые продукты по цене закупки у поставщиков, пишет РБК.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

С нулевой наценкой будут продаваться семь товаров из базовой потребительской корзины: макаронные изделия, хлеб, тушеная говядина, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко.

На полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками.

Торговые расходы на эти товары — аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала — покроет компания, пишет polit.ru.

«Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», — сказал исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Ранее президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о росте цен на продукты. Он призвал не допустить нехватки у россиян денег на продовольствие. потребовал, чтобы не случилось так, что россияне вдруг не смогут покупать продукты.

Путин отметил, что рост цен в стране происходит из-за того, что их подгоняют под мировые. При этом падают доходы населения.

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