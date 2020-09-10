Некоторым россиянам станут бесплатно проводить газ

Россиянам четырех регионов в экспериментальном порядке начнут бесплатно проводить газ, пишут « Ведомости » со ссылкой на Минэнерго.

Инициатива будет опробована в четырех субъектах РФ — Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Их жителям не придется платить за проведение газа к домам и дачам.

Право на льготу

Право на льготу получат все жители регионов, попавших под действие пилотного проекта, независимо от того, сколько времени они проводят на участке, который собираются газифицировать.

Финансирование

Финансировать программу планируется за счет спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа и амортизационных отчислений газораспределительных компаний.

В настоящее время стоимость газификации участка колеблется от 45 до 280 тыс. рублей в зависимости от региона, пишет Lenta.ru.

Старт

Реализация программы начнется в середине 2021 года, хотя ее сроки только предстоит утвердить на уровне правительства.

Модель получила название социальной концепции газификации.