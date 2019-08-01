Без душа и кондиционера. 5 необычных способов экстренно охладиться

Сделать компресс
Для этого нужно всего лишь смочить полотенце прохладной водой или обернуть им несколько кубиков льда. Прикладывать его можно ко лбу и к запястьям.
Также для охлаждения можно носить с собой баллончик с термальной водой или небольшую емкость с пульверизатором.
Выпить чай с мятой
Стоит отказаться от мороженого в пользу самого обыкновенного чая. Ведь оно только создает дополнительную нагрузку на организм.
В жарких странах самый распространенный чай — зеленый. А с мятой охлаждение произойдет еще быстрее.
Намочить волосы
Если возможности принять душ нет, а вокруг все еще душно — намочите волосы. Пока голова будет сохнуть, вы будете наслаждаться прохладой, однако с высыханием эффект прекратится.
Также на какое-то время станет легче, если подержать руки в прохладной воде. Намочить можно даже одежду. Если вы выходите на улицу в самый солнцепек, надевайте влажные вещи, которые, к примеру, еще не успели до конца высохнуть после стирки.
Найти замену кондиционеру
Если помещение не оборудовано кондиционером, воспользуйтесь вентилятором. Чтобы создать ощущение дополнительной свежести, поставьте перед ним миску с холодной водой, а еще лучше — тарелку с кубиками льда.
Главное, не создавайте сквозняк и избегайте больших перепадов температур. Это может быть чревато простудой. Находиться рядом с самим вентилятором долгое время тоже не рекомендуется.
Съесть что-то острое
Как ни странно, но еще один способ быстро справиться с жарой — съесть блюдо с карри. Восточные жгучие приправы расширяют сосуды, это ускоряет кровоток и охлаждает организм.
Однако, лучше заранее позаботиться о том, что вы будете есть в жаркую погоду. Отдавайте предпочтение холодными и прохладными продуктами. К ним относятся: пшеница, ячмень, дикий рис, утка, гусь, кролик, рыба, кальмар, устрица, овощи и фрукты, соя, тофу, грибы, йогурт.