Без душа и кондиционера. 5 необычных способов экстренно охладиться

Не всегда в жару удается выбраться на пляж. На улице, дома или в офисе одинаково хочется прохлады. Altapress.ru нашел несколько простых способов быстро охладиться летом.

Сделать компресс

Для этого нужно всего лишь смочить полотенце прохладной водой или обернуть им несколько кубиков льда. Прикладывать его можно ко лбу и к запястьям.

Также для охлаждения можно носить с собой баллончик с термальной водой или небольшую емкость с пульверизатором.

Выпить чай с мятой

Стоит отказаться от мороженого в пользу самого обыкновенного чая. Ведь оно только создает дополнительную нагрузку на организм.

В жарких странах самый распространенный чай — зеленый. А с мятой охлаждение произойдет еще быстрее.

Мята. Чай СС0

Намочить волосы

Если возможности принять душ нет, а вокруг все еще душно — намочите волосы. Пока голова будет сохнуть, вы будете наслаждаться прохладой, однако с высыханием эффект прекратится.

Также на какое-то время станет легче, если подержать руки в прохладной воде. Намочить можно даже одежду. Если вы выходите на улицу в самый солнцепек, надевайте влажные вещи, которые, к примеру, еще не успели до конца высохнуть после стирки.

Душ. Вода. СС0

Найти замену кондиционеру

Если помещение не оборудовано кондиционером, воспользуйтесь вентилятором. Чтобы создать ощущение дополнительной свежести, поставьте перед ним миску с холодной водой, а еще лучше — тарелку с кубиками льда.

Главное, не создавайте сквозняк и избегайте больших перепадов температур. Это может быть чревато простудой. Находиться рядом с самим вентилятором долгое время тоже не рекомендуется.

Жара. Вентилятор. СС0

Съесть что-то острое

Как ни странно, но еще один способ быстро справиться с жарой — съесть блюдо с карри. Восточные жгучие приправы расширяют сосуды, это ускоряет кровоток и охлаждает организм.

Специи. СС0

Однако, лучше заранее позаботиться о том, что вы будете есть в жаркую погоду. Отдавайте предпочтение холодными и прохладными продуктами. К ним относятся: пшеница, ячмень, дикий рис, утка, гусь, кролик, рыба, кальмар, устрица, овощи и фрукты, соя, тофу, грибы, йогурт.