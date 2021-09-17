Неоновая осень с парком «Солнечный ветер»

Первый осенний месяц пришел на порог, а в парке «Солнечный ветер» праздничная атмосфера в самом разгаре! Сегодня отличная погода, а значит нужно отдыхать, веселиться, кататься на любимых аттракционах, гулять по аллеям и делать свои лучшие фото. Ждем вас сегодня в парке с 17.00, а в выходные с 14.00!

Фото предоставлено парком «Солнечный ветер»

«Вечерний неоновый безлимит» ждет вас!

Горячо любимая барнаульцами акция «Вечерний неоновый безлимит» продолжается! Весь сентябрь (кроме понедельников и дождливых дней) мы ждем вас на безлимитные катания с 18.00 до 21.00!

Вечерний неоновый безлимит — это неограниченное количество катаний, при условии оплаты билета стоимостью 600 рублей (билет приобретается на каждого гостя, его нельзя передавать другому человеку). Воспользоваться данным билетом вы можете с 18.00 до 21.00, а приобрести билет можно в кассе парка в любое удобное время.

Приходите в «Солнечный ветер», чтобы покататься на любимых аттракционах вдоволь в особой атмосфере: все аттракционы украшены вечерней неоновой иллюминацией — ярко, необычно и по-настоящему волшебно!

Открытые уроки творчества

Открытые уроки в парке продолжаются! В эту субботу снова ждём детей и родителей на знакомство с лучшими творческими коллективами города. В начале учебного года на сцене парка проходят открытые занятия творческих коллективов, на которых ребята и их педагоги покажут вам свое мастерство.

В эти выходные на нашей сцене будут новые номера и новые творческие коллективы! Приходите вместе с детьми и совмещайте приятное с полезным: отдыхайте, развлекайтесь, пойте и танцуйте! При этом не упускайте возможность сразу пообщаться с руководителями и выбирайте для детей лучшие творческие объединения для занятий.

18 сентября в субботу мы ждем вас с 14.00 до 16.00. В этот день свои творческие сборы проведут коллективы: Театр песни «Фа-Соль»; Детская киностудия «Шкит»; Театр-студия современного танца «Хампти-Дампти»; Студия эстрадно-джазового вокала «Счастливые люди»; Детский образцовый коллектив «Театр моды «Бастет».

19 сентября в воскресенье с 12.00 до 18.00 будут оттачивать свое мастерство: Театр танца «Натали»; Студия современного балета «Поколение»; Шоу-театр песни «Каприз»; Детская киностудия «Шкит»; Хореографический коллектив «Веро-Ника».

Веселые фотосессии и неоновая иллюминация

Весь месяц в парке «Солнечный ветер» вас ожидает: оригинальное оформление аттракционов, неоновая иллюминация после 18.00, интересные фотозоны, разные вкусности в кафе — сладко, сочно, ярко! Приходите кататься, фотографироваться и наслаждаться вечерним оформлением парка.

Напоминаем, что на территории парка в полном объеме соблюдаются противоковидные меры, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей, которыми регулярно обрабатываются аттракционы.⠀

Берегите своё здоровье и следите за нашими новостями в Инстаграм-аккаунте @solnechnyi.veter, мы готовим приятные сюрпризы!

Парк «Солнечный ветер»

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68 , +7 (3852) 25-47-17

Режим работы:

будни с 17:00 до 21:00,

выходные с 14:00 до 21:00,

в понедельник парк не работает.

Инстаграм: @solnechnyi.veter